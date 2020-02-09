 أهداف مباراة إنتر ميلان ضد ميلان.. 4/2 للنيراتزوري (فيديو) – إرم نيوز‬‎

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد ميلان.. 4/2 للنيراتزوري (فيديو)

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد ميلان.. 4/2 للنيراتزوري (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الأول لناديه ميلان في المباراة التي جمعته مع إنتر ميلان، في ديربي ميلان في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف ريبيتش في الدقيقة 40، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة رأسية من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص مارسيلو بروزوفيتش النتيجة لإنتر ميلان في الدقيقة 51

وتعادل ماتياس فيتشينو لإنتر ميلان في الدقيقة 53.

، وأضاف دي فري الهدف الثالث برأسية قوية في الدقيقة 70 حتى حطم لوكاكو آمال الإنتر وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 92.

ويملك ميلان 32 نقطة في المركز العاشر، مقابل 51 نقطة لإنتر ميلان في المركز الثالث.

وتقابل الفريقان 224 مرة، وفاز إنتر ميلان في 81 مباراة، مقابل 76 فوزًا لميلان، وتعادلا في 77 مباراة.

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