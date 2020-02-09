أهداف مباراة إنتر ميلان ضد ميلان.. 4/2 للنيراتزوري (فيديو)

سجل الكرواتي أنتي ريبيتش الهدف الأول لناديه ميلان في المباراة التي جمعته مع إنتر ميلان، في ديربي ميلان في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وجاء هدف ريبيتش في الدقيقة 40، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا كرة رأسية من السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وأضاف إبراهيموفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وقلص مارسيلو بروزوفيتش النتيجة لإنتر ميلان في الدقيقة 51

وتعادل ماتياس فيتشينو لإنتر ميلان في الدقيقة 53.

، وأضاف دي فري الهدف الثالث برأسية قوية في الدقيقة 70 حتى حطم لوكاكو آمال الإنتر وأحرز الهدف الرابع في الدقيقة 92.

ويملك ميلان 32 نقطة في المركز العاشر، مقابل 51 نقطة لإنتر ميلان في المركز الثالث.

وتقابل الفريقان 224 مرة، وفاز إنتر ميلان في 81 مباراة، مقابل 76 فوزًا لميلان، وتعادلا في 77 مباراة.

هدددددددددددددددددددددددددددددددددف ميلان الأول “ ريبيتش “ HD حـسابـي الأسـاسـي @CC7OM pic.twitter.com/XsowzgPJEe — صـقـر أهـداف S8R (@saidOP3) February 9, 2020

هدددددددددددددددددددددددددددددددددفميلان الثاني “ إبراهيموفيتش HD حـسابـي الأسـاسـي @CC7OM pic.twitter.com/QUHzhQhDbP — صـقـر أهـداف S8R (@saidOP3) February 9, 2020

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددف تقليص الفارق لـ الإنتر “ بروزوفيتش “ HD حـسابـي الأسـاسي @CC7OM pic.twitter.com/npURwLFUCi — صـقـر أهـداف S8R (@saidOP3) February 9, 2020

هدددددددددددددددددددددددددددددددددددف التعادل لـ الإنتر 2-2 “ فيتشو “ HD حـسابـي الأسـاسي @CC7OM pic.twitter.com/tRgqjtHO7G — صـقـر أهـداف S8R (@saidOP3) February 9, 2020

ريمونتدا للانتر الثالث دي فري???????????????? pic.twitter.com/WveF0VqxYb — اهداف-ملخصات-لقطات-روابط مباريات (@fcbbr1) February 9, 2020