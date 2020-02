سوشيال ميديا الرياضة: لوكاس مورا يغازل زوجته وأليسون بيكر يعود للملاعب البرازيلية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :

لوكاس مورا يغازل زوجته

نشر لوكاس مورا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وعلق اللاعب قائلا: أنا فقط أحبك كل ثانية

أليسون بيكر يعود للملاعب البرازيلية

نشر أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات نادي فلومينينيسي البرازيلي، وعلق الحارس: أود أن أشكر نادي فلومينينيسي على المودة التي تلقيتها، من كل من هو جزء من النادي، خلال ”إجازة الأسبوع“، حيث كان من دواعي سروري التدرب مع أخي موري بيلغبكر على التوفر، أتمنى أن تكون هذه سنة عظيمة لكل أمة ثلاثية الألوان

ويليان يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه

نشر ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لابنتيه احتفالا بعيد ميلادهما، وعلق اللاعب قائلا: إلى الله أدين بالامتنان الأبدي للبنتين الرائعتين اللتين قدمهما إليّ، أنا فخور بكما، كل يوم أريد أن أعلن نعمة الله وفضله في ذلك اليوم، أدعو الله أن يسمح لي الله بأن أكون جانبكما لأحتفل بالعديد من سنوات الحياة

ماركوس ألونسو يودع ميامي

نشر ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ خلال إجازته الأخيرة في ميامي الأمريكية، وعلق اللاعب: أراك قريبا يا ميامي ومرحبا لندن

فينالدوم برحلة في الصحراء

نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء قضائه رحلة في الصحراء، وعلق اللاعب: كان الكثير من المرح التفجير عبر الصحراء

Had sooo much fun blasting through the desert!! ???????????????? pic.twitter.com/OFZJ8c3lqv — Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 9, 2020

بويول يهنئ سيدات برشلونة

نشر كارلوس بويول لاعب نادي برشلونة السابق فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لفوز فريق السيدات بالسوبر الإسباني اليوم، وعلق اللاعب: مبروك فريق برشلونة للسيدات .. بطل سوبر إسبانيا

مسعود أوزيل يعلن التحدي

نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق، وعلق اللاعب: جاهزون لمواجهة التحديات المقبلة

راموس يحتفل بالفوز على أوساسونا

نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة اليوم التي جمعت النادي الملكي ونادي أوساسونا وقد انتهت بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلق اللاعب قائلا: نعاني، ثم نفوز

حوار جانبي بين سان ميغيل وتشمبرلين

نشر سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله تشمبرلين في حديث جانبي مرح، وعلق الحارس: ما رأيك نتحدث؟

What do you think are we talking about?????

-Adri: ???

–@Alex_OxChambo: ???

Let's create!???? pic.twitter.com/HuVm045io1 — Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) February 9, 2020

ميدو في رحلة بحرية

نشر أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء قضائه رحلة بحرية في مياه البحر الأحمر، وعلق اللاعب: الجونة بالبحر الأحمر