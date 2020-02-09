سوشيال ميديا الرياضة: لوكاس مورا يغازل زوجته وأليسون بيكر يعود للملاعب البرازيلية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.
وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي :
لوكاس مورا يغازل زوجته
نشر لوكاس مورا لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة زوجته وعلق اللاعب قائلا: أنا فقط أحبك كل ثانية
أليسون بيكر يعود للملاعب البرازيلية
نشر أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ من تدريبات نادي فلومينينيسي البرازيلي، وعلق الحارس: أود أن أشكر نادي فلومينينيسي على المودة التي تلقيتها، من كل من هو جزء من النادي، خلال ”إجازة الأسبوع“، حيث كان من دواعي سروري التدرب مع أخي موري بيلغبكر على التوفر، أتمنى أن تكون هذه سنة عظيمة لكل أمة ثلاثية الألوان
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Gostaria de agradecer ao @fluminensefc pelo carinho q recebi, de todos que fazem parte do clube, durante a minha “semana de folga” onde tive o prazer de treinar com meu irmão @murielgbecker e meu afilhado #Franthiesco . Obrigado @andrecarvalhopg e @j66c19 pela disponibilidade! Que esse seja um grande ano pra toda nação tricolor!
ويليان يحتفل بعيد ميلاد ابنتيه
نشر ويليان لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لابنتيه احتفالا بعيد ميلادهما، وعلق اللاعب قائلا: إلى الله أدين بالامتنان الأبدي للبنتين الرائعتين اللتين قدمهما إليّ، أنا فخور بكما، كل يوم أريد أن أعلن نعمة الله وفضله في ذلك اليوم، أدعو الله أن يسمح لي الله بأن أكون جانبكما لأحتفل بالعديد من سنوات الحياة
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A Deus devo eterna gratidão pelas filhas maravilhosas com que me presenteou. Por vocês eu me orgulho todos os dias, e a vocês se devem meus maiores sorrisos. Quero declarar, a benção e o favor de Deus sobre vocês nesse dia. Oro para que Deus me permita estar ao lado de vocês comemorando muitos outros anos de vida! Feliz aniversário meus amores, o papai ama muito vocês! ????????????????❤️???????????????????????? ???? @fotosemorlando
ماركوس ألونسو يودع ميامي
نشر ماركوس ألونسو لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ خلال إجازته الأخيرة في ميامي الأمريكية، وعلق اللاعب: أراك قريبا يا ميامي ومرحبا لندن
فينالدوم برحلة في الصحراء
نشر جورجينيو فينالدوم لاعب نادي ليفربول الإنجليزي صور له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء قضائه رحلة في الصحراء، وعلق اللاعب: كان الكثير من المرح التفجير عبر الصحراء
Had sooo much fun blasting through the desert!! ???????????????? pic.twitter.com/OFZJ8c3lqv
— Gini Wijnaldum (@GWijnaldum) February 9, 2020
بويول يهنئ سيدات برشلونة
نشر كارلوس بويول لاعب نادي برشلونة السابق فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لفوز فريق السيدات بالسوبر الإسباني اليوم، وعلق اللاعب: مبروك فريق برشلونة للسيدات .. بطل سوبر إسبانيا
Enhorabona campiones. ???????????????????????? https://t.co/uKFlHF0WHv
— Carles Puyol (@Carles5puyol) February 9, 2020
مسعود أوزيل يعلن التحدي
نشر مسعود أوزيل لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق، وعلق اللاعب: جاهزون لمواجهة التحديات المقبلة
Shaping up for the challenges ahead 〽️⚽ #M1Ö #YaGunnersYa #Dubai pic.twitter.com/lqTF5ssS9a
— Mesut Özil (@MesutOzil1088) February 9, 2020
راموس يحتفل بالفوز على أوساسونا
نشر سيرجيو راموس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من مباراة اليوم التي جمعت النادي الملكي ونادي أوساسونا وقد انتهت بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف، وعلق اللاعب قائلا: نعاني، ثم نفوز
Sufrir, creer, trabajar y ganar.
Suffer, believe, work and win.#HalaMadrid
???? Getty pic.twitter.com/qcZ42A5hjH
— Sergio Ramos (@SergioRamos) February 9, 2020
حوار جانبي بين سان ميغيل وتشمبرلين
نشر سان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله تشمبرلين في حديث جانبي مرح، وعلق الحارس: ما رأيك نتحدث؟
What do you think are we talking about?????
-Adri: ???
–@Alex_OxChambo: ???
Let's create!???? pic.twitter.com/HuVm045io1
— Adrián San Miguel (@AdriSanMiguel) February 9, 2020
ميدو في رحلة بحرية
نشر أحمد حسام ميدو مدرب الزمالك السابق فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء قضائه رحلة بحرية في مياه البحر الأحمر، وعلق اللاعب: الجونة بالبحر الأحمر
#gouna #redsea #boatlife 26 #mateegy #workhardplayhard pic.twitter.com/kfLiirGtg7
— Mido (@midoahm) February 9, 2020