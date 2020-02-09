لاتسيو يلدغ بارما ويرتقي لوصافة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

عاد لاتسيو إلى طريق الانتصارات بعد فوزه بنتيجة 1/0 على مضيفه بارما اليوم الأحد، في إطار مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وسجل الإكوادوري فيليبي كايسيدو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وحقق لاتسيو الفوز السادس عشر، مقابل 5 تعادلات، وخسارتين، ليرفع رصيده إلى 53 نقطة، في المركز الثاني، بفارق نقطة عن يوفنتوس المتصدر، ويتقدم بنقطتين عن إنتر ميلان الثالث، الذي يلعب مع ميلان في وقت لاحق اليوم الأحد.

في المقابل هذه الخسارة العاشرة لبارما الموسم الحالي في الكالشيو، مقابل الفوز 9 مرات، والتعادل 5 مرات، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز التاسع (مؤقتا).

ويلعب لاتسيو مع إنتر ميلان، الأحد المقبل، في الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي.