ليتشي يكبد نابولي الخسارة التاسعة في الدوري الإيطالي (فيديو)

ألحق ليتشي الخسارة التاسعة بمنافسه نابولي، في الدوري الإيطالي اليوم الأحد، عندما تغلب عليه 3/2 في الجولة الـ23 من المسابقة.

وافتتح جيانلوكا لابادولا التسجيل لليتشي في الدقيقة 29، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول من المباراة.

وأدرك أركاديوز ميليك التعادل لنابولي في الدقيقة 48، قبل أن يسجل ليتشي هدفين بتوقيع جيانلوكا لابادولا وماركو مانكوسو في الدقيقتين 61، و82 على التوالي.

وقلص خوزيه كاييخون النتيجة لنابولي في الدقيقة 90، لكن ليتشي حافظ على النتيجة بتقدمه 3/2، ليثأر من خسارته ذهابا 1/4.

وحقق ليتشي الفوز الخامس في الدوري الإيطالي، مقابل 7 تعادلات، و11 خسارة، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع عشر، (مؤقتا)، في حين خسر نابولي للمرة التاسعة في الكالشيو، مقابل الفوز 8 مرات، وتعادل 6 مرات.

وجمدت الخسارة رصيد نابولي عند 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويلعب نابولي مع إنتر ميلان يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا.