مباراة إنتر ميلان ضد ميلان.. رسميا.. زلاتان إبراهيموفيتش ضمن قائمة الروسينيري

استدعى المدرب ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لقائمة الروسينيري لمواجهة إنتر ميلان، في قمة مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

وحامت الشكوك حول قدرة إبراهيموفيتش على اللحاق بالقمة بسبب الإصابة، وقد غاب عن تعادل ميلان 1/ 1 مع فيرونا، الأحد الماضي.

وشارك إبراهيموفيتش في مباراة الديربي 5 مرات مع ميلان، علما أنه لعب لإنتر ميلان 6 مباريات ضد ميلان.

وعاد إبراهيموفيتش، البالغ من العمر 38 عاما، إلى ميلان في سوق الانتقالات الشتوي 2020، بصفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي.

ونجح إنتر ميلان في تحقيق الفوز على ميلان في آخر 3 مباريات بينهما، ولم يخسر أمام ميلان في الكالشيو منذ 4 سنوات، لكنه خسر أمام غريمه في كأس إيطاليا موسم 2017/2018.

واستعاد ميلان جهود النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، بعد نهاية فترة إيقافه.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 51 نقطة، ويمكنه مزاحمة يوفنتوس على الصدارة حال الفوز، في حين حصد ميلان 32 نقطة من 22 مباراة، في المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري الإيطالي.

وفيما يلي قائمة ميلان لمباراة الديربي:

حراسة المرمى: دوناروما، جيجو دوناروما، بيجوفيتش.

الدفاع: كالابريا، كونتي، غابيا، هيرنانديز، كاير، لاكسالت، موساكيو، رومانيولي.

الوسط: باكيتا، كيسيه، تشالهانوغلو، بريسكينيني، بونافينتورا، بيليا، بن ناصر.

الهجوم: لياو، ريبيتش، إبراهيموفيتش، كاستييخو.

