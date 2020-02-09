الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة إنتر ميلان ضد ميلان في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأحد، إلى الدوري الإيطالي لمتابعة لقاء ديربي الغضب بين إنتر ميلان وضيفه آسي ميلان في قمة مباريات الجولة الثالثة والعشرين للكالتشيو.

ويظل ديربي الغضب حافلا بالندية والأجواء الخاصة بين الفريقين الكبيرين رغم تناقض ظروفهما واختلاف ترتيب الفريقين.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ديربي الغضب بين إنتر وميلان:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جوزيبي ميانزا“ في الساعة الحادية عشرة إلا ربعا مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق عصام الشوالي.

ماذا يقول التاريخ؟

تقابل الفريقان في 224 مباراة رسمية ويتفوق إنتر برصيد 81 مباراة وفاز ميلان 76 مباراة وتعادلا أيضا في 77 لقاء وسجل إنتر 306 أهداف واستقبل 301 هدف.

وبدأت اللقاءات بين الفريقين يوم الـ10 من يناير 1909 وفاز ميلان بنتيجة 3-2 وانتهى آخر لقاء بفوز إنتر بثنائية دون رد يوم الـ21 من سبتمبر الماضي، ويعد هداف الديربي اللاعب الأوكراني أندريه شيفيشنكو برصيد 14 هدفا.

ترتيب الفريقين

يحتل إنتر المركز الثاني برصيد 51 نقطة بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، وحقق إنتر الفوز في 15 مباراة وتعادل 6 مرات وتلقى هزيمة واحدة وسجل الفريق 44 هدفا واستقبل 18 هدفا.

ويحتل ميلان المركز العاشر برصيد 32 نقطة، وحقق ميلان 9 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر 8 مرات وسجل الفريق 23 هدفا واستقبل 27 هدفا.

ويعد روميلو لوكاكو هداف إنتر برصيد 16 هدفا في الدوري، بينما يبقى هداف ميلان بالدوري المدافع ثيو هيرنانديز برصيد 5 أهداف.

كونتي.. وأوراق إنتر

يبقى فريق إنتر باحثا عن هدف واحد وهو الفوز من أجل تقاسم الصدارة مع يوفنتوس الذي سقط في فخ الهزيمة أمس السبت أمام هيلاس فيرونا وهو ما يجعل الضغوط بشكل أكبر على النيراتزوري.

وقال المدرب أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إن هذه المباريات تحتاج للتركيز في كل دقيقة، موضحا أن ميلان فريق قوي ويستحق مركزا أفضل مما يحتله الآن.

ويفتقد إنتر خدمات الثنائي لاوتارو مارتينيز وأليساندرو باستوني للإيقاف بجانب الثلاثي المصاب الحارس سمير هاندانوفيتش وروبرتو جاجليارديني وبورخا فاليرو بسبب الإصابة.

ويعتمد كونتي على طريقة 3-4-3 بوجود الحارس دانييلي باديلي وأمامه الثلاثي ستيفان دي فري ودييغو جودين وميلان سكرينار في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط لاعب الارتكاز نيكولو باريلا وبجواره مارسيلو بروزفيتش ويمينا أنتونيو كاندريفا ويسارا أشلي يونغ.

ويلعب كريستيان إريكسين في دور صانع الألعاب وأمامه الثنائي الهجومي روميلو لوكاكو وأليكسيس سانشيز.

ميلان.. وأفكار بيولي

يراهن ميلان على أفكار مدربه ستيفانو بيولي من أجل تحقيق الفوز في لقاء الديربي وتحسين ترتيب ببطولة الدوري وخاصة أن ميلان تجنب الهزيمة في آخر 7 لقاءات منذ خسارته أمام أتالانتا بخماسية دون رد.

وأكد ستيفانو بيولي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، أن لقاءات الديربي لا تحتاج للمزيد من الدوافع فكل لاعب يسعى لإسعاد جماهيره المتحفزة لتحقيق فريقها الفوز خلال المباراة.

ويغيب عن ميلان الثنائي لوكاس بيليا وليو دوارتي بسبب الإصابة، ويعتمد بيولي على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس جيانلويجي دوناروما وأمامه رباعي الدفاع أليسيو رومانيولي وسيمون كاير ودافيد كاباريا وثيو هيرنانديز.

ويقود خط الوسط فرانك كيسي وبجواره إسماعيل بن ناصر وعلى الأطراف صامويل كاستيخو وهاكان كالهانجولو مع ثنائي الهجوم زلاتان إبراهيموفتش ورافايل لياو.

وأكد حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن لقاء ديربي الغضب لا يحتاج للكثير من الكلام فالأجواء هناك في إيطاليا تكون صعبة للغاية ودائما ما تتسم هذه المباراة بالندية الشديدة.

وأوضح أن ميلان لا يقدم أفضل مواسمه ولكن خبرات إبراهيموفتش مع حيوية بن ناصر كيسي ولياو تجعل مهمة إنتر شاقة بعض الشيء رغم خبرات كتيبة كونتي ووجود عناصر مميزة.