فيرونا يصعق يوفنتوس ويشعل الصراع على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

تلقى يوفنتوس، خسارة مفاجئة أمام هيلاس فيرونا، بهدفين مقابل هدف، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وظلت نتيجة اللقاء، تشير إلى التعادل السلبي بين الطرفين، وسط هجوم مكثف من اليوفي، دون جدوى، حتى أطلق الحكم صافرته، معلنًا نهاية الشوط الأول.

هددددددددددددددددددددددددددددددف يوفنتوس الأول " رونالدو " HD حـسابي الأسـاسي @om_cc7 pic.twitter.com/ioVpci8Kp6 — صـقـر أهـداف S8R (@RBebsi) February 8, 2020

في الشوط الثاني، تألق كريستيانو رونالدو، وسجل هدف تقدم فريقه، في الدقيقة 65، بعد تمريرة رائعة من البديل باولو ديبالا، وتسديدة ذكية من البرتغالي.

وحدثت المفاجأة، بتسجيل فابيو بوريني هدف تعديل الكفة في الدقيقة 76، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، انبرى لها بازيني بنجاح.

هددددددددددددددددددددددددددددددف التعادل لـ فيرونا 1-1 HD حـسابي الأسـاسي @om_cc7 pic.twitter.com/nmJk9e064Q — صـقـر أهـداف S8R (@RBebsi) February 8, 2020

وتجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة 54، في صدارة الترتيب، بينما ارتفع رصيد فيرونا، إلى النقطة 34 في المركز السادس بالجدول.

هددددددددددددددددددددددددددددددف فيرونا الثاني HD حـسابي الأسـاسي @om_cc7 pic.twitter.com/W4WpqPn29g — صـقـر أهـداف S8R (@RBebsi) February 8, 2020