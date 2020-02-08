كريستيانو رونالدو يواصل تحطيم الأرقام بعد هدفه في مباراة يوفنتوس ضد فيرونا (فيديو)

حطم كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم الفرنسي الشهير ديفيد تريزيغيه مع النادي الإيطالي بتسجيله للمباراة العاشرة على التوالي بقميص اليوفي في الدوري.

وافتتح رونالدو الذي أكمل عامه الـ 35، يوم الأربعاء الماضي، التسجيل ليوفنتوس في مرمى هيلاس فيرونا ليصبح عاشر فريق على التوالي يهز شباكه في الدوري بعد: ساسولو، ولاتسيو، وأودينيزي، وسامبدوريا، وكالياري، وروما، وبارما، ونابولي وفيورنتينا.

Quel but de Cristiano Ronaldo????????????pic.twitter.com/VREQmQs5ed — Joueurs Portugais ???????? (@JoueursPT) February 8, 2020

وبات رونالدو، الهداف التاريخي لريال مدريد، أول لاعب من يوفنتوس يسجل في 10 مباريات متتالية وذلك بعدما سجل هدفين من ركلتي جزاء في مرمى فيورنتينا، يوم الأحد الماضي، ليهز الشباك للمباراة التاسعة على التوالي.

ورفع رصيده الآن إلى 20 هدفًا بالدوري هذا الموسم، وساعد يوفنتوس في التفوق في الصدارة في انتظار خوض إنتر ميلان مباراة الديربي أمام ميلان، يوم الأحد.

وأصبح رونالدو ثاني هداف يسجل في 10 مباريات متتالية في الدوري الإيطالي بعد الأرجنتيتي غابرييل باتيستوتا الذي لعب لإنتر ميلان وفيورنتينا وروما.

وبذلك سجل رونالدو 20 هدفًا على الأقل في 11 موسمًا على التوالي سواء مع مانشستر يونايتد أو ريال مدريد أو يوفنتوس.