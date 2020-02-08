تقرير: يوفنتوس يراقب الموقف النهائي لنجم نادي برشلونة في نهاية الموسم

قالت تقارير صحفية، إن نادي يوفنتوس الإيطالي يراقب عن كثب الموقف النهائي للنجم البرازيلي فيليبي كوتينيو، المعار حاليا من نادي برشلونة الإسباني إلى بايرن ميونخ الألماني.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إلى أن مسؤولي يوفنتوس يرغبون في التعاقد مع كوتينيو في الموسم الجديد، خاصة أنه كان على أجندة البيانكونيري من قبل لحاجة الفريق إلى صانع ألعاب مميز في وسط الملعب، إلا أن انتقال اللاعب إلى بايرن ميونخ تسبب في تأجيل الصفقة.

وأكد الموقع الإيطالي الشهير، والمتخصص في انتقالات اللاعبين، في تقرير نشره اليوم السبت، أن إدارة يوفنتوس تنتظر القرار النهائي من جانب مسؤولي بايرن ميونخ حول كوتينيو، لأن عقد إعارته من برشلونة يتضمن حق البايرن في شراء اللاعب مقابل 120 مليون يورو بنهاية الموسم الجاري.

وتابع بقوله: ”يعلم مسؤولو برشلونة أن بايرن ميونخ لن يدفع 120 مليون يورو مقابل تفعيل بند شراء كوتينيو، وبالتالي فقد قرروا خفض سعر اللاعب ليتراوح بين 80 إلى 90 مليون يورو، انتظاراً لقرار إدارة النادي البافاري النهائي، قبل تسويق كوتينيو لأندية أخرى“.

وأردف: ”هناك أندية أخرى تنتظر موقف كوتينيو، وعلى رأسها آرسنال الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، ويمكن أيضا أن يكون ناديه السابق ليفربول ضمن الأندية الراغبة في ضمه إلى صفوفها، لأن الريدز يفتقد وجود صانع الألعاب منذ رحيل البرازيلي الدولي“.

ولعب كوتينيو، 27 عاما، هذا الموسم 26 مباراة، أحرز خلالها 7 أهداف وصنع 8 أخرى.

وانتقل كوتينيو إلى برشلونة في شتاء 2018 مقابل 160 مليون يورو، ليكون الصفقة الأغلى في تاريخ البلوغرانا، إلا أنه فشل في إثبات وجوده، ورحل إلى بايرن ميونخ معارا مطلع الموسم الجاري.

وبحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، فإن سعر كوتينيو يبلغ حاليا 70 مليون يورو.