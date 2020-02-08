إبراهيموفيتش يستعد للمشاركة في مباراة ميلان ضد إنتر ميلان بعد التعافي

قال ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، إن المهاجم زلاتان إبراهيموفيتش سيخوض على الأرجح مباراة القمة ضد الغريم إنتر ميلان في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، غدا الأحد، بعد تعافيه من نزلة برد كما حث اللاعبين على الاقتداء بالمهاجم السويدي المخضرم.

وغاب إبراهيموفيتش، البالغ 38 عاما، الذي انضم إلى ميلان لفترة ثانية في صفقة انتقال مجانية الشهر الماضي، عن التعادل 1-1 مع فيرونا يوم الأحد الماضي.

لكن بيولي قال إن إبراهيموفيتش يجب أن يتعافى في الوقت المناسب من أجل اللحاق بالقمة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا اليوم: ”خضع لبرنامج تدريب فردي وتدرب اليوم مع المجموعة وإذا كان جاهزا تماما سيلعب غدا“.

ولم يخسر ميلان منذ وصول إبراهيموفيتش الشهر الماضي إذ حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين في جميع المسابقات ويؤمن المدرب بأن وجود المهاجم المخضرم ألهم بقية اللاعبين.

وأضاف: ”نواجه فريقا لم يخسر منذ وقت طويل“، مشيرا إلى الخسارة الوحيدة لإنتر في الدوري هذا الموسم بملعبه أمام يوفنتوس في السادس من أكتوبر تشرين الأول الماضي.

وتابع: ”يجب أن نكون جميعا مثل إبراهيموفيتش غدا وأن نلعب بحماس وعزيمة ونستغل أقصى طاقاتنا“.

ويحتل فريق بيولي المركز التاسع برصيد 32 نقطة بفارق 19 نقطة خلف إنتر صاحب المركز الثاني الذي يطارد يوفنتوس المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

وقال بيولي: ”إنتر لعب بشكل أفضل منا منذ بداية الموسم وحتى ديسمبر لكننا نسعى للتعويض الآن ونتمنى الظهور بشكل جيد في القمة.

”نستعد لكل مباراة بهدف الفوز لكن في بعض المباريات يساوي الفوز أكثر من مباريات أخرى والفوز إلزامي في مواجهات القمة“.