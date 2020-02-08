لاعب ريال مدريد على رادار ناد إيطالي

قالت تقارير صحفية إيطالية، اليوم السبت، إن نادي لاتسيو يريد ترميم خط دفاعه بالتعاقد مع ناتشو فرنانديز لاعب ريال مدريد، في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وبحسب صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“، فإن لاتسيو يضع ناتشو ضمن قائمة المطلوبين للتعاقد معهم بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يملك النادي فرصة المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن ناتشو لم يعد ضمن خطط المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، مشيرة إلى أن زيدان أبلغ اللاعب بموقفه.

وختمت ”كوريري ديلو سبورت“ بأن إيغلي تاري المدير الرياضي لنادي لاتسيو يُقدر أن تبلغ قيمة صفقة ناتشو 15 مليون يورو.

وناتشو، البالغ من العمر 30 عاما، يرتبط مع ريال مدريد بعقد، يمتد حتى يونيو 2022.

وشارك ناتشو في 199 مباراة مع ريال مدريد في جميع المسابقات، بينها 9 فقط الموسم الحالي، علما أنه سجل خلال مسيرته مع ريال مدريد هدفين فقط.

ويحتل لاتسيو المركز الثالث في ترتيب الدوري الإيطالي، وحصد 50 نقطة من 22 مباراة، ويتأخر بـ4 نقاط فقط عن يوفنتوس المتصدر، ونقطة عن إنتر ميلان الثاني.

وشارك لاتسيو في بطولة الدوري الأوروبي في آخر 3 مواسم، ويأمل أن يعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، علما أن آخر مشاركة له في دور المجموعات بالتشامبيونز ليغ تعود إلى موسم 2007/2008.

ويلعب لاتسيو مع بارما، غدا الأحد، في الدوري الإيطالي، قبل أن يستضيف إنتر ميلان الأحد الذي يليه.