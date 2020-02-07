يوفنتوس يبدأ إجراءات تمديد عقد باولو ديبالا

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، بأن يوفنتوس يعمل على تجديد عقد نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا، حتى 2025.

وكان ديبالا، البالغ من العمر 26 عاما، قريبا من مغادرة يوفنتوس الصيف الماضي، وبالتحديد إلى توتنهام الإنجليزي، غير أن الصفقة لم تتم.

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“، فإن يوفنتوس سيبدأ خطوات تجديد عقد باولو ديبالا في الأيام القليلة المقبلة، ونوهت إلى أن ديبالا طلب الحصول على 10 ملايين يورو صاف، كراتب سنوي في الموسم الواحد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة يوفنتوس تريد الحفاظ على ديبالا، خاصة وأنه يعد من أفضل اللاعبين الموسم الحالي، مع المدرب ماوريسيو ساري.

وأشارت ”توتو سبورت“ إلى أن يوفنتوس وديبالا يمكنهما عقد اجتماعات حاسمة في أقرب وقت بواسطة خورخي أنتون صديق عائلة ديبالا، والرجل الرئيسي في المفاوضات مع اللاعب.

وانضم ديبالا من باليرمو إلى يوفنتوس صيف 2015، مقابل 40 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى يونيو 2022.

وسجل ديبالا 11 هدفا وصنع 11 في 28 مباراة الموسم الحالي، ليكمل تسجيل 89 هدفا، وتقديم 35 تمريرة حاسمة في 210 مباريات مع يوفنتوس.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وفي رصيده 54 نقطة من 22 مباراة، كما صعد البيانكونيري لنصف نهائي كأس إيطاليا، حيث يلاقي ميلان، كما يلعب يوفنتوس مع ليون الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.