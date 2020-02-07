عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”قاسٍ“.. حتى 2025.. خيبة صفراء (صور)

شكّل إقصاء القطبين، ريال مدريد وبرشلونة من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا العنوان الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.
كما اهتمت الصحف بمباريات الدوري السعودي، ودوري الخليج العربي الإماراتي، وأجور اللاعبين في الدوري الفرنسي، وأخبار انتقالات اللاعبين الفرنسي بول بوغبا والأرجنتيني باولو ديبالا.
وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على إقصاء القطبين ريال مدريد وبرشلونة من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو فريقي إقليم الباسك وكتبت ”حق القربان“.
كما تحدثت عن فوز برشلونة للسيدات بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد.
سبورت
ركزت الصحيفة على إقصاء برشلونة من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد أتلتيك بلباو، وكتبت ”قاسٍ“.
كما تحدثت عن إقصاء ريال مدريد بملعبه أمام ريال سوسيداد، وكتبت ”دوش بارد في سانتياغو برنابيو“.
كما اهتمت بإجراء الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة لعملية جراحية.
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على إقصاء برشلونة وريال مدريد من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بلباو وريال سوسيداد، وكتبت ”ريال مدريد وبرشلونة يقصيان“.
كما تحدثت عن فوز برشلونة للسيدات بلقب كأس السوبر الإسباني أمام أتلتيكو مدريد.
أس
ركزت الصحيفة على إقصاء ريال مدريد وبرشلونة من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على يد ريال سوسيداد وأتلتيك بلباو في ليلة سقوط الكبار.
كما تحدثت عن إمكانية منح رابطة الدوري ليوم إضافي للراحة قبل مواجهة ليفربول.
الصحيفة اهتمت بفوز برشلونة للسيدات بلقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد 3/2.
الصحف البريطانية
صن
ركزت الصحيفة على النجم الفرنسي بول بوغبا لاعب وسط مانشستر يونايتد والمرشح للرحيل الصيف القادم وكتبت ”مانشستر يونايتد: بول بوغبا يطلب مبلغ انتقاله الصيفي“.
الصحف الفرنسية
ليكيب
خصصت الصحيفة عددا خاصا، تحدثت من خلاله عن أجور اللاعبين وكتبت ”أجور اللاعبين في الدوري الفرنسي الدرجة الأولى“.
الصحف الإيطالية
كوريري ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على صديقة النجم ىالبرتغالي كريستيانو رونالدو، والتي احتفلت بعيد ميلاده وكتبت ”جورجينا نجمة كبيرة“.
كما تحدثت عن روما ومدربه فونسيكا وكتبت ”فونسيكا: اتهام“.
الصحيفة اهتمت بيوفنتوس وفكرة أن الجميع ضده.
توتو سبورت
ركزت الصحيفة على النجم الأرجنتيني باولو ديبالا وتمديد عقده مع يوفنتوس وكتبت ”حصري: ”ديبالا حتى 2025“.
كما تحدثت عن احتفال جورجينا رودريغيز بعيد ميلاد صديقها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
الصحافة السعودية
الرياضية
ركزت الصحيفة على احتضان السعودية لكأس آسيا 2027 وكتبت ”ملاعب وضمانات حكومية لآسيا 2027“.
كما تحدثت عن الدوري السعودي، وكتبت عن تعادل النصر أمام الفتح ”خيبة صفراء“ وعن ريمونتادا الأهلي أمام الاتفاق ”ريمونتادا أهلاوية“.
كما تحدثت عن الاتحاد وكتبت ”كات يستعجل البدري“.
الصحافة الإماراتية
الاتحاد الرياضي
ركزت الصحيفة على فوز الجزيرة في لقاء القمة أمام شباب أهلي دبي وكتبت ”وعاد الفخر“.
كما تحدثت عن استضافة كأس غرب آسيا وكتبت ”اتحاد الكرة يدرس استضافة غرب آسيا“.
واهتمت الصحيفة بلقاءات دوري الخليج العربي من خلال نتائج لقاءات الماضية وبرنامج اللقاءات المقبلة.