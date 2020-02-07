عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”قاسٍ“.. حتى 2025.. خيبة صفراء (صور)

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إقصاء القطبين، ريال مدريد وبرشلونة من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا شكّل العنوان الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.