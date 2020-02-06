لاوتارو مارتينيز يتمسك بحلم الانضمام لبرشلونة ويصدم مانشستر سيتي واليونايتد

تحول الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلى أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة أكبر الأندية الأوروبية في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويحظى مارتينيز المتألق بشدة هذا الموسم باهتمام كبير من نادي برشلونة الإسباني، الذي يسعى لضم مهاجم جديد للفريق خلفا للأورغوياني لويس سواريز المصاب.

عرض إنتر ميلان

وقالت صحيفة ”ديلي ستار“ البريطانية، أن إدارة إنتر ميلان، طرحت فكرة عقد صفقة تبادلية مع مانشستر يونايتد بالحصول على خدمات الفرنسي بول بوغبا مقابل رحيل مارتينيز إلى الشياطين الحمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنطونيو كونتي المدير الفني للإنتر لا يبدو متحمسا لهذه الفكرة، وكذلك الأمر بالنسبة لبول بوغبا نفسه.

وأضافت ”صن“ أن مسؤولي اليونايتد يئسوا من محاولة ضم مارتينيز بعد أن أرسلوا كشافين لمراقبة تطور النجم الأرجنتيني في عدة مباريات خلال الموسم الجاري.

بديل أغويرو

على الجانب الآخر حدد الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، لاوتارو مارتينيز كأحد الأسماء المرشحة للانتقال إلى السيتيزين لخلافة الأرجنتيني المخضرم سيرجيو أغويرو، الذي بات قريبا من الرحيل عن الفريق بعد مسيرة رائعة.

ويحاول مانشستر سيتي إقناع إنتر ميلان بفكرة الحصول على مارتينيز، بينما يفضل المهاجم الأرجنتيني الانتقال إلى برشلونة.