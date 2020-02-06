المرصد العالمي لكرة القدم: سانشو أفضل لاعب هذا الموسم ومحمد صلاح سابعًا

نشر المرصد العالمي لكرة القدم CIES ترتيبًا لأفضل اللاعبين هذا الموسم اعتمادًا على مشاركتهم برفقة فرقهم وثبات مستواهم وما يقدمونه على أرض الملعب وفاعليتهم أمام المرمى وتصدرها النجم الإنجليزي الشاب جادون سانشو مهاجم بروسيا دورتموند.

وحصل الدولي الإنجليزي على 99 نقطة متقدمًا على زميله في فريق بروسيا دورتموند لاعب الوسط البلجيكي أكسيل فيتسل الذي حل ثانيًا، ثم الفرنسي بنيامين بافارد مدافع بايرن ميونخ الألماني الذي حل ثالثًا.

وسجل سانشو 12 هدفًا وأعطى 13 تمريرة حاسمة في 18 لقاء برفقة بروسيا دورتموند، ويعتبر هدفًا لعدة فرق كبرى في إنجلترا وأوروبا، ويتوقع أن يفوق ثمنه 120 مليون جنيه إسترليني في الصيف المقبل.

وحل الإسباني تياغو ألكانترا لاعب وسط بايرن ميونخ رابعًا، والحارس البرازيلي أليسون باكير لاعب ليفربول خامسًا، ومواطنه كاسيميرو متوسط ميدان ريال مدريد سادسًا.

وجاء النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في المركز السابع برصيد 95 نقطة متقدمًا على الإيطالي ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان الثامن وثنائي بايرن ميونخ النمساوي دافيد ألابا، والألماني جيروم بواتينغ.

ولم يتواجد الثنائي الأشهر في العالم ضمن العشرة الأوائل، حيث حل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة متأخرًا للمركز 203 برصيد 78 نقطة رغم دوره الكبير في برشلونة، لكنه أدى في الإحصاءات ثمن تراجع فريقه هذا الموسم، خاصة خارج ملعبه الكامب.

ويحتل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس المركز الـ 32 في الترتيب برصيد 8،88 نقطة رغم كونه ثاني هدافي الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفًا، ودوره الكبير في فريقه.