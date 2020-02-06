مباراة ميلان وإنتر ميلان.. إبراهيموفيتش يكتب فصلًا جديدًا في ديربي الغضب

بعد غياب لمدة 7 أعوام ونصف سيعيش زلاتان إبراهيموفيتش (38 عامًا) أجواء قمة ميلانو مجددًا، يوم الأحد، إذ يمكنه المساعدة في توجيه ضربة للغريم إنتر ميلان في السباق نحو لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وأشعل المهاجم السويدي حماس ميلان الذي لم يخسر منذ عودته في بداية العام وجدد أمله في إنهاء سلسلة النتائج المتواضعة أمام إنتر ميلان صاحب المركز الثاني الذي يحتاج للفوز لمواصلة الضغط على المتصدر يوفنتوس.

ويحل يوفنتوس، الطامح للقبه التاسع على التوالي في المسابقة، ضيفًا على فيرونا، بعد غدٍ السبت، بينما يلتقي لاتسيو صاحب المركز الثالث مع مستضيفه بارما، يوم الأحد.

وغاب إبراهيموفيتش، وهو واحد من عشرات اللاعبين الذين مثلوا الناديين في قمة ميلانو، عن التعادل 1/1 مع فيرونا، الأحد الماضي، بسبب نزلة برد، لكن مدير قطاع كرة القدم بالنادي زفونيمير بوبان أكد أنه سيكون جاهزًا لمباراة الأحد.

ويدرك إبراهيموفيتش حجم الضغط في هذه القمة التي خاضها بقميص إنتر ميلان بين 2006 و2009 وحقق الفوز 4 مرات، وسجل هدفين في هذه الفترة.

وبعد موسم غير سعيد في برشلونة انتقل إلى ميلان، وستظل أول قمة يلعبها عالقة في الأذهان، حيث سجل الهدف الوحيد وثأر من مدافع إنتر ميلان ماركو ماتيرازي بعد واقعة سابقة حدثت قبل 4 سنوات.

وقال خلال مقابلة للنسخة الإيطالية من مجلة ”جي كيو“ في ديسمبر/ كانون الأول الماضي:“الجميع كانوا ضدي وهذا حفزني، وحصلت على ركلة جزاء، ومن ارتكب المخالفة ضدي؟ ماتيرازي.. وفزنا 1/0″.

وأضاف:“في الشوط الثاني ضربت (ماتيرازي) بركلة تايكوندو وأرسلته إلى المستشفى“، ليرد اعتباره بعد أن تعرض لتدخل عنيف من ماتيرازي في 2006 حين كان يلعب في صفوف يوفنتوس.

ورغم تعليق إبراهيموفيتش لم يعانِ ماتيرازي من إصابة خطيرة، وشارك مع إنتر ميلان بعد أسبوعين.

وبشكل عام خاض إبراهيموفيتش القمة 5 مرات مع ميلان، وكان مذاق آخر مواجهة له في مايو/ آيار 2012 حلوًا ومرًا، حيث سجل هدفين، لكن ميلان خسر 2/44 وتبددت آماله في الفوز باللقب هذا الموسم وبعدها لم يحصد أي لقب كبير.

وفاز إنتر ميلان في آخر 3 مواجهات بين الفريقين، ولم يخسر أمام ميلان في الدوري منذ 4 سنوات، لكنه خسر أمام غريمه في كأس إيطاليا بموسم 2017/2018.

وعانى ميلان من موسم محبط قبل وصول إبراهيموفيتش لخوض فترة ثانية مع الفريق الذي تعرض لهزيمة ساحقة 0/5 من أتلانتا قبل وصوله، لكن منذ ذلك الحين فاز 5 مرات، وتعادل مرتين في 7 مباريات.

وقال بوبان:“يتمتع زلاتان بشخصية خاصة واحترافية مميزة، ودخل غرفة الملابس بتواضع“.

وأردف:“يدرك قوة التأثير الذي قد يتركه وهذا ليس سهلًا، لكنه يتفهم الأجواء داخل غرف الملابس وحساسية التوقيت“.