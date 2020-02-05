بريشيا الإيطالي يقيل المدرب كوريني للمرة الثانية هذا الموسم

أقال بريشيا، المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، مدربه أوجينيو كوريني للمرة الثانية هذا الموسم، وبعد ثلاثة أيام من تعبير الإدارة عن ”ثقتها الكاملة“ في المدرب.

وأقيل كوريني لأول مرة في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لكنه عاد بعد شهر واحد بعدما خسر بريشيا في مبارياته الثلاث تحت قيادة بديله المدرب فابيو غروسو ودون أن يسجل أي هدف.

وفاز بريشيا بأول مباراتين بعد عودة كوريني لكنه خسر خمس مرات وتعادل مرتين في سبع مباريات تالية ليتقاسم المركز الأخير مع سبال.

وقال بريشيا، الذي عاد إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي الموسم الماضي تحت قيادة كوريني، في بيان: ”يعلن بريشيا أنه أعفى أوجينيو كوريني من منصبه كمدرب للفريق الأول“.

وأضاف: ”يشكر النادي السيد كوريني وكل جهازه الفني على العمل باحترافية وإخلاص وجدية“.

وكان بريشيا خسر في الجولة الماضية 2-1 أمام بولونيا قبل أن ينفي النادي وبشكل تام في اليوم التالي ”كل المزاعم“ بخصوص أن منصب كوريني بات على المحك.

وانضم ماريو بالوتيلي، مهاجم إنتر ميلان وميلان ومانشستر سيتي السابق، إلى بريشيا هذا الموسم لكن اللاعب البالغ عمره 29 عاما قدم مستويات متباينة وخرج من التشكيلة بسبب الافتقار للجدية وتعرض للإيقاف مباراتين بعد طرده كما كان ضحية لهتافات عنصرية.