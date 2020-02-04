أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: بوغبا يحسم مصيره وزيدان يترقب.. والاستبدال يثير الجدل في البارسا

تصدرت إصابة اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي المشهد في نادي برشلونة الإسباني بعدما أعلن الفريق الكتالوني تفاصيل إصابة اللاعب الموهوب.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي أبرز أخبار الأندية الأوروبية الكبرى على رأسها ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس:

بوغبا يحسم مصيره.. وريال مدريد يترقب

حسم الفرنسي بول بوغبا نجم وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قراره النهائي بخصوص مستقبله مع الفريق بحسب تقارير صحفية إنجليزية.

وأوردت صحيفة (مانشستر إيفينينج) أنباء حول مصارحة بوغبا لزملائه في فريق مانشستر يونايتد بأنه سيرحل عن الفريق في الموسم الجديد خاصة أن اللاعب يملك عروضاً كبيرة للمغادرة.

وذكر موقع (بليتشر ريبورت) الأمريكي أن بوغبا اتخذ قراره النهائي بخصوص بقائه مع مانشستر مؤكداً أن بوجبا سيرحل خاصة أن ريال مدريد الإسباني جدد الاتصالات لضمه وتحدث معه للانضمام للفريق.

ويترقب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد بحسب صحيفة (آس) الإسبانية حسم مصير بوجبا ومحاولة ضمه للفريق في الموسم الجديد خاصة أن اللاعب يملك عرضاً مميزاً من ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي.

الاستبدال يثير الجدل في برشلونة

أثارت إصابة اللاعب عثمان ديمبيلي نجم برشلونة الإسباني جدلاً واسعاً بعدما كشفت تقارير صحفية إسبانية أن النادي الكتالوني يدرس استخدام بند الاستبدال ورفع اسم ديمبيلي من قائمته من أجل قيد لاعب آخر بحسب لوائح الدوري الإسباني.

وكشفت صحيفة (سبورت) الكتالونية عن وجود تفكير جاد بين مسؤولي برشلونة في ضم صفقة جديدة واستخدام اللوائح التي تعطي الفريق الحق في رفع اسم اللاعب وقيده لاعب آخر من الدوري الإسباني حال استمرار غياب اللاعب لمدة 5 شهور.

وغاب ديمبيلي عن الملاعب لمدة شهرين كاملين ثم تجددت إصابته دون العودة للملاعب وأعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة اللاعب التي تعرض لها في الفترة الأخيرة وأدت لاستبعاده من مباريات الفريق وتمثلت في تمزق في الوتر الخاص بالعضلة الأمامية وهو الأمر الذي يهدده بالغياب عن الملاعب.

يحتاج برشلونة لإرسال التقرير الطبي الخاص باللاعب خلال 20 يوماً على أقصى تقدير من أجل السماح بقيد لاعب آخر بين صفوفه وبشرط أن يكون مهاجماً من أحد أندية الدوري الإسباني.

إنتر يرسل قائمته الأوروبية

أرسل إنتر ميلان، قائمة اللاعبين المسجلين في قائمته لخوض منافسات الدوري الأوروبي وشهد غياب اللاعب كوادو أسامواه، الظهير الأيسر بينما الثلاثي المنضم حديثاً. تواجد كريستيان إريكسن، آشلي يونج وفيكتور موسيس.

وضمت قائمة إنتر كلاً من هاندانوفيتش، جودين، جاليارديني، دي فري، سانشيز، فيتشينو، لوكاكو، لاوتارو، موسيس، سينسي، رانوكيا، يونج، بورخا فاليرو، نيكولاس جارني، إريكسن، باديلي، دي أمبروزيو، بيراجي، سكرينيار، بروزوفيتش، كاندريفا، باستوني بجانب الخماسي الصاعد في القائمة الاحتياطية وتضم إسبوزيتو، لورينزو بيرولا، ستانكوفيتش، توماس شيرو، جياكومو بوزر، جاكوبو جيانلي.

ومن المقرر أن يحل إنتر ضيفًا على نظيره لودوجوريتس رازجراد البلغاري، في ذهاب دور الـ32، على أن يستضيف النيراتزوري لقاء العودة بملعبه.

وذكرت تقارير صحفية إيطالية أن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفتش أصبح على أعتاب الجاهزية لخوض لقاء الديربي أمام إنتر يوم الأحد المقبل.

مانشستر سيتي يضحي بمدافعه

قرر المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي التضحية بمدافعه جون ستونز والاستغناء عنه بنهاية الموسم الجاري بعد الأخطاء الدفاعية التي شهدها الفريق في الموسم الحالي.

وأكدت صحيفة (تايمز) البريطانية أن غوارديولا قرر الاستغناء عن اللاعب بسبب ضعف مستواه وسيضم صفقتين لتدعيم خط الدفاع إذا استمر في قيادة مانشستر سيتي.