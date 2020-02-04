سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو يحصل على هدايا عيد ميلاده.. وداني ألفيس يلعب بالنار

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يحصل على هدايا عيد ميلاده

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي فيديو له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بمناسبة عيد ميلاده، وعلق اللاعب: في عيد ميلادي الخامس والثلاثين، سأحصل على هدية خاصة جدًا لك

داني ألفيس يمسك كرة النار

نشر النجم البرازيلي داني الفيس صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمسك بكرة النار، وعلق اللاعب: أنا من أنا، الجنون نمط حياة

مبابي يدعم عثمان ديمبلي

نشر كليان مبابي لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة مواطنه عثمان ديمبلي لاعب نادي برشلونة عقب الإصابة التي ألمت بالأخير.

وعلق مبابي: أخي أعلم أنه يجب عليك أن تفعل الكثير وأن الأمر لا يطاق، لكن عليك أن تظل قوياً على أي حال، بالطبع يقال أسهل من القيام به لكنني سأكون دائمًا هناك لدعمك وأنا أعلم أنك ستعود لتدهشنا

Mon frère,

Je sais que pour toi ça doit faire beaucoup et que ça devient insoutenable, mais il faut que tu restes fort malgré tout.

Bien sûr c’est plus facile à dire qu’à faire mais moi je serai toujours là pour te soutenir et je sais que tu vas revenir nous épater ❤️ pic.twitter.com/BrVpX56hnl — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 4, 2020

راشفورد يحاور أسطورة المان يونايتد

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يحاور أسطورة المان يونايتد ريان جيجز، وعلق راشفورد: أحبك يا جيجز

Loved this Giggsy ❤️ https://t.co/MtC5fg2HaL — Marcus Rashford (@MarcusRashford) February 4, 2020

سواريز: أمضي قدما نحو الشفاء

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ وهو يمارس بعض التدريبات التأهيلية استعدادا للعودة للملاعب، وعلق اللاعب: نستمر في المضي قدمًا مع مزيد من القوة الإيجابية

النني يلتقي بمسعود أوزيل في إسطنبول

نشر محمد النني لاعب نادي باشكتاش التركي وآرسنال السابق صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله السابق مسعود أوزيل، وعلق النني: مستر أسيست، من الرائع أن أراك هنا في إسطنبول وأتطلع إليك دائمًا لتتعلم منك يا أخي، أراك قريبًا

Mr. Assist, Is very nice to see you here in Istanbul and I always look up to you to learn from you my Brother , see you soon ❤️@MesutOzil1088 pic.twitter.com/N6UaX041hD — Mohamed ELNeny (@ElNennY) February 4, 2020

آرسنال يهنئ الملك بعيد ميلاده

حرصت الصفحة الرسمية لنادي آرسنال على تهنئة تيري هنري نجم الفريق السابق بمناسبة عيد ميلاده ’ حيث نشرت الصفحة الرسمية صورة للاعب عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، وعلقت: الملك هنري كل عام وأنت بخير

ساني يقترب من العودة لتشكيلة المان سيتي

نشر ليروي ساني لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من تدريبات الفريق استعدادا للعودة لتشكيلة المان سيتي خلال الفترة القادمة، وعلق اللاعب معربا عن اقتراب تلك الخطوة

بارترا يشارك في مباراة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

نشر مارك بارترا لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء مشاركته في أحد مباريات كرة القدم مع بعض الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلق اللاعب: شكراً للفريق بأكمله، وخاصة ديفيد مارتين، وقبل كل شيء لإلقاء الضوء على القضية حتى تستمر كرة القدم الشاملة في النمو