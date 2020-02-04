والتر ماتزاري عاشر مدرب يفقد منصبه في الدوري الإيطالي

أصبح والتر ماتزاري مدرب تورينو عاشر مدرب يفقد منصبه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، بعدما انفصل عن ناديه وتولى مورينو لونجو المسؤولية بدلا منه اليوم الثلاثاء.

ويترك ماتزاري البالغ عمره 58 عاما، والذي تولى قيادة تورينو في يناير كانون الثاني 2018، النادي في المركز 12 بالدوري المحلي، بينما استقبل 17 هدفا في آخر أربع مباريات في كل المسابقات.

وتراجع تورينو بشدة بعد الهزيمة 7-صفر على أرضه أمام أتلانتا وبنتيجة 4-صفر في ضيافة ليتشي المتواضع، كما خسر بينهما 4-2 في كأس إيطاليا أمام ميلان.

وقاد ماتزاري الذي يشتهر بسرعة انفعاله وتعرض للطرد حوالي 20 مرة خلال مسيرته كمدرب، تورينو لاحتلال المركز السابع الموسم الماضي، رغم التعرض لمشكلة صحية ومطالبته بالحصول على راحة لعدة أيام.

وقال تورينو في بيان ”قرر الرئيس أوربانو كايرو والمدرب والتر ماتزاري إنهاء العلاقة الاحترافية بينهما بعد تحليل للموقف الحالي“.

وأضاف ”يود النادي أن يتوجه بالشكر إلى المدرب، وكل أفراد جهازه على الانضباط والعدالة والاحترافية على مدار عامين“.

وسبق للمدرب الجديد لونجو اللعب في صفوف تورينو وشارك في 31 مباراة، بعدما تدرج بين صفوف الناشئين، كما تولى سابقا تدريب أكاديمية الشبان في النادي لمدة أربعة مواسم.

وكان آخر منصب للمدرب لونجو البالغ عمره 43 عاما مع فروزينوني حيث ساعده على الصعود من دوري الدرجة الثانية في موسم 2017-2018 قبل إقالته في ديسمبر كانون الأول، بسبب سلسلة من النتائج السيئة.