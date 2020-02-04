عناوين الصحف الرياضية العالمية: وضعية صعبة في برشلونة..هازارد يعود.. بيل لن يغادر (صور)

شكلت إصابة عثمان ديمبيلي جناح برشلونة وألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد ولقاءات كأس ملك إسبانيا أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.

كما اهتمت الصحف بفترة الانتقالات الشتوية في الإمارات ولوائح الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا وأزمة باريس سان جيرمان الفرنسي في ظل الخلافات بين المدرب توماس توخيل ونجومه.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ريال مدريد ومعده البدني دوبون وكتبت :“ دوبون يضعهم في تناغم “ في إشارة للياقة البدنية لأغلب لاعبي الفريق الملكي.

وتحدثت الصحيفة عن نكسة عثمان ديمبيلي الذي لم يكمل تدريبات برشلونة بسبب تعب عضلي.

كما اهتمت بإصابة موراتا في أتلتيكو مدريد وكتبت :“ سيميوني يبقى دون مهاجم: موراتا يصاب ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على مشكلة برشلونة الجديدة بعد مغادرة عثمان ديمبيلي للتدريبات بمشاكل عضلية وكتبت :“ وضعية مؤقتة ”.

كما تحدثت عن كيفية حصول برشلونة على توقيع مهاجم سبورتينغ براغا البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو.

الصحيفة اهتمت بتصريحات وكيل أعمال الويلزي غاريث بيل وكتبت :“ غاريث بيل يؤكد أنه لن يغادر ريال مدريد ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي وكتبت :“ فاتي الأرقام القياسية ”.

كما تحدثت عن تصريح فرانكي دي يونغ نجم برشلونة وكتبت :“ نعم، نستطيع الفوز بدوري أبطال أوروبا ”.

كما تحدثت عن انتكاسة عثمان ديمبيلي وشعوره بتعب عضلي في تدريبات برشلونة.

الصحيفة تحدثت -أيضا- عن ربع نهائي كأس ملك إسبانيا حيث يواجه حامل اللقب فالنسيا فريق غرناطة.

آس

ركزت الصحيفة على عودة النجم البلجيكي إيدين هازارد للملاعب وكتبت :“ هازارد يعود للعب ”.

كما تحدثت عن إصابة ألفارو موراتا مهاجم أتلتيكو مدريد وكتبت :“ مورتا إصابة عضلية وشكوك حول لحاقه بلقاء ليفربول ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فريق باريس سان جيرمان والذي يعيش عدة انقسامات وخلافات وكتبت :“ باريس سان جيرمان فريق واحد وأجواء مزدوجة“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على التحكيم في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى بعد الجدل التي شهدته الجولة السابقة وكتبت :“ الاصطدام وجها لوجه ”.

كما تحدثت عن فوز نابولي أمام سامبدوريا 4-2 والذي أكد من خلاله صحوته في اللقاءين الأخيرين

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فريق يوفنتوس، ونصيحة المدرب التشيكي السابق زدينيك زيمان لبافيل نيدفيد وكتيت :“ زيمان : ابقَ مع يوفنتوس ”.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على قائمة النصر في دوري أبطال آسيا وكتبت :“ آدم ويحيى ومختار في دوري الأبطال ”.

كما تحدثت عن تصريحات لجنة الإحتراف وكتبت :“ رئيس الاحتراف : لست مقتنعا بسقف الرواتب ”.

وتحدثت -أيضا- عن تصريحات لجنة المنشطات وكتبت :“ المسعد : المنشطات تعامل الأندية بالتساوي ”.

كما اهتمت بالأهلي وكتبت :“ اجتماع أهلاوي يعيد ترتيب الأوراق ”.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على ميركاتو الأندية الإماراتية وكتبت :“ 57 معاملة في اليوم الختامي لميركاتو الشتاء ، 302 صفقة للأندية خلال 27 يوما ”.

كما تحدثت عن فيروس كورونا وتأثيره على دوري أبطال آسيا وكتبت :“ كورونا يهدد دوري أبطال آسيا ، 3 سيناريوهات على طاولة الطوارئ ”.

الصحيفة اهتمت بقضية تأجيل نهائي الكأس وكتبت :“ اجتماع ثلاثي لتحديد موعد نهائي الكأس ”.