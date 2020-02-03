نابولي يحقق فوزا دراميا على سامبدوريا في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق نابولي فوزا مثيرا على مضيفه سامبدوريا بنتيجة 4/2، اليوم الاثنين، في ختام الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي، على ملعب لويجي فيراريس (ماراتسي).

وسجل نابولي هدفين في الشوط الأول، وكان هدف السبق بتوقيع البولندي اركاديوز ميليك في الدقيقة الثالثة، في حين سجل المقدوني إليف إلماس في الدقيقة 16.

وأعاد المهاجم الإيطالي المخضرم فابيو كوالياريلا ناديه سامبدوريا إلى الواجهة عندما سجل هدف التقليص في الدقيقة 26، بطريقة مذهلة، لينتهي الشوط الأول على نتيجة 2/1.

وازدادت الإثارة عندما سجل الإيطالي مانولو جابياديني بسامبدوريا من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

لكن دييغو ديم سجل هدف التقدم لنابولي في الدقيقة 83، وفي الدقيقة 90+8 وسع البلجيكي درايس ميرتينز النتيجة إلى 4/2

وحقق نابولي الفوز الثامن، وتعادل 6 مرات، مقابل 8 خسائر، في 22 مباراة، ليرفع الفريق رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع مع هيلاس فيرونا.

في حين جمدت الخسارة رصيد سامبدوريا عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.

ويلعب نابولي مع ليتشي يوم الأحد، في الكالشيو، ثم يلاقي إنتر ميلان في نصف نهائي كأس إيطاليا، ثم يلاقي كالياري وبريشيا في الدوري الإيطالي، قبل أن يستضيف برشلونة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا يوم 25 فبراير.

ميليك سجل الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 3 : pic.twitter.com/eRcp1QDhgJ — GoalsNEW (@GoalsNEW1) February 3, 2020

إلماس سجل الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 16 : pic.twitter.com/XbGfJ21mo2 — GoalsNEW (@GoalsNEW1) February 3, 2020

كوالياريلا سجل الهدف الأول لسامبدوريا في الدقيقة 26 : pic.twitter.com/RIAiTMqlqc — GoalsNEW (@GoalsNEW1) February 3, 2020

Y calló el empate Napoli 2 sampdoria 2. ⚽⚽⚽ pic.twitter.com/tXVTExzxhU — calberto lopez (@calberto0918) February 3, 2020