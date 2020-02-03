سمير هاندانوفيتش يغيب عن مباراة إنتر ميلان وميلان في الديربي

أعلن إنتر ميلان، رسميا، الإثنين، غياب حارسه السلوفيني سمير هاندانوفيتش، عن مباراة الديربي أمام ميلان، في قمة الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا).

وقال إنتر ميلان في بيانه: ”خضع سمير هاندانوفيتش لفحص بالأشعة السينية بعد إصابة في يده اليسرى في التدريب، أظهرت النتائج كسرا شعريا لإصبعه الصغير. سيتم إعادة تقييم حالته بشكل يومي“.

وذكرت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“، أنه من المحتمل أن يستمر غياب هاندانوفيتش مدة شهر بحد أقصى.

وغاب هاندانوفيتش عن مباراة إنتر ميلان الأخيرة ضد أودينيزي، الأحد، في الجولة الـ22 من الكالشيو.

وحال غيابه مدة شهر فإنه من المتوقع أن يغيب هاندانوفيتش عن مباريات إنتر ميلان أمام ميلان، ولاتسيو، وسامبدوريا، ويوفنتوس في الدوري الإيطالي، ونابولي في كأس إيطاليا، ومواجهتي لودوغوريتس رازغراد البلغاري في دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وشارك هاندانوفيتش في 29 مباراة مع إنتر ميلان الموسم الحالي، استقبل فيها 29 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 8 مرات.

ويملك إنتر ميلان 51 نقطة من 22 مباراة، ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.