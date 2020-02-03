ساري يأسف كثيرا على عدم إشراك ديبالا أساسيا في مباراة يوفنتوس ضد فيورنتينا

عبر ماوريتسيو ساري، مدرب يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، عن أسفه الشديد لعدم إشراكه لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا أساسيا في مواجهة فيورنتينا، أمس الأحد، لكنه أوضح أنه أضطر لهذه الخطوة بسبب توافر عدد كبير من اللاعبين الجاهزين في التشكيلة.

وقال المدرب بعد الفوز 3-صفر: ”لدينا عدد كبير جدا من لاعبي الهجوم الأقوياء ولا يمكننا الاستعانة بهم جميعا في الوقت ذاته. توازن الفريق أمر ضروري وفي مواجهة فيورنتينا كان جونزالو إيجواين أكثر فائدة“.

وأضاف ساري: ”لو كنا قررنا إشراك الأربعة جميعا لخسرنا الكثير من الجوانب الإيجابية لهؤلاء اللاعبين في نهاية الأمر“.

تورونتو يبحث مستقبل مدربه ماتساري

ويقول تورونتو إنه ”يبحث“ مستقبل مدربه والتر ماتساري بعد أن تلقى الفريق هزيمة ساحقة 4-صفر أمام ليتشي المتعثر، أمس الأحد، وبعد خسارته المدوية 7-صفر في ملعبه أمام أتلانتا في الجولة السابقة.

وتحدثت تقارير إعلامية كثيرة عن أن مستقبل ماتساري مع الفريق بات على المحك.

وقال أنطونيو كومي، مدير عام نادي تورونتو: ”ليس هذا وقت الكلام بل وقت التفكير.. هذه الهزائم سيئة بالنسبة للبيئة وبالنسبة للاعبي النادي.

”مثل هذا الأداء غير مقبول. أداء اللاعبين لم يكن كما توقعناه. هذا وقت التفكير“.

عضو جديد من عائلة مالديني يشارك للمرة الأولى مع ميلان

سار الشاب دانييل مالديني على خطى والده وجده عندما شارك للمرة الأولى مع فريق ميلان في المباراة التي انتهت بتعادله 1-1 مع فيرونا الليلة الماضية لتبقى راية الأسرة ترفرف في أروقة النادي.

واستمر باولو والد دانييل طوال 25 موسما في صفوف ميلان في حين لعب جده تشيزاري 12 موسما مع النادي أيضا.

وقال لاعب الوسط الصاعد البالغ 18 عاما: ”المشاركة كانت تمثل هدفا وضعته لنفسي، والآن أتمنى مواصلة هذا الأمر“.

وأضاف: ”كان حلما، لكن النتيجة جاءت مؤسفة“.