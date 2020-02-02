ترتيب الدوري الإماراتي بعد فوز الوحدة على الجزيرة ونهاية الجولة 15 (صورة)

انتهت مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإماراتي للمحترفين، بفوز الوحدة 1/0 على الجزيرة، وتعادل خورفكان 1/1 مع حتا اليوم الأحد.

وسجل الشاب البرازيلي لوكاس بيمينتا الهدف الوحيد في مباراة الوحدة والجزيرة في الدقيقة 35، بضربة رأس، في حين سجل فهد سالم حديد هدف خورفكان في الدقيقة 82، ولاحج صالح حبوش لحتا في الدقيقة 90+1.

ورفع الفوز رصيد الوحدة إلى 26 نقطة ليقفز إلى المركز الثالث، في حين جمدت الخسارة رصيد الجزيرة عند27 نقطة ليتراجع إلى المركز الرابع.

أما خورفكان فرفع رصيده إلى 8 نقاط في المركز الأخير، بينما يملك حتا 9 نقاط في المركز الثالث عشر (قبل الأخير).

وفي أبرز مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإماراتي فاز العين 5/0 على الوصل، والشارقة 3/1 على اتحاد كلباء، وبني ياس 1/0 على الظفرة، وعجمان 1/0 على النصر، في حين فرض عجمان التعادل السلبي على شباب الأهلي دبي.

ويتصدر شباب الأهلي دبي جدول ترتيب الدوري الإماراتي، وفي رصيده 36 نقطة، ويأتي العين والشارقة والجزيرة في المركز الثاني، ولكل منهم 27 نقطة، لكن العين لعب مباراة أقل.

ويحتل الوحدة المركز الثالث برصيد 26 نقطة، مقابل 24 للنصر، و23 نقطة للظفرة.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإماراتي بعد نهاية الجولة الـ15

1. شباب الأهلي دبي، 36 نقطة.

2. العين، والشارقة، والجزيرة، ولكل منهم 27 نقطة.

3. الوحدة، 26 نقطة.

4. النصر، 24 نقطة.