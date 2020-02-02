شيرو إيموبيلي يواصل تألقه برقم لافت في الدوري الإيطالي

سجل المهاجم شيرو إيموبيلي هدفين في فوز لاتسيو 5/1 على سبال، في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

وبحسب شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، فإن هدفي إيموبيلي جعلاه هدافا للدوري الإيطالي في المواسم العشرة الأخيرة برصيد 124 هدفا.

واختتمت: ”إيموبيلي سجل أهدافا في الدوري الإيطالي خلال السنوات العشرة الأخيرة أكثر من أي لاعب آخر ليتجاوز الأرجنتيني غونزالو هيغواين“. مهاجم يوفنتوس الحالي، ونابولي وميلان السابق.

ويتصدر شيرو إيموبيلي قائمة هدافي الدوري الإيطالي وفي رصيده 25 هدفا، متقدما بـ6 أهداف عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس.

123 – Ciro Immobile ha segnato 123 gol nelle ultime 10 stagioni di Serie A, più di ogni altro giocatore – superato Gonzalo Higuaín. Bomber. #LazioSpal — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 2, 2020

ورفع الفوز رصيد لاتسيو إلى 49 نقطة في المركز الثاني، متأخرا بـ5 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، الذي لعب 22 مباراة، ومتقدما بنقطة عن إنتر ميلان الثالث، الذي لعب 21 مباراة.

والشهر الماضي، سجل إيموبيلي 3 أهداف (هاتريك)، ليفوز لاتسيو 5/1 على سامبدوريا، وهو الفوز الحادي عشر على التوالي للاتسيو في الدوري الإيطالي.

وأصبح حينها لاتسيو خامس فريق في تاريخ الدوري الإيطالي يحقق أكثر من 10 انتصارات متتالية، إلى جانب يوفنتوس في مناسبتين وروما في مناسبتين ونابولي وإنتر ميلان.

وودع لاتسيو بطولة الدوري الأوروبي من الدور الأول، ومن ربع نهائي كأس إيطاليا بالخسارة 0/1 أمام نابولي.

وفي ديسمبر الماضي، تغلب لاتسيو 3/1 على يوفنتوس، ليفوز ببطولة كأس السوبر الإيطالي في السعودية.