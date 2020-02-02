عناوين الصحف الرياضية: ”متصدر صلب“.. وبرشلونة ”الفوز أو الفوز“.. و“هالاند“ ماكينة أهداف (صور)

شكل فوز ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية أمام جاره أتلتيكو مدريد ولقاءات، يوم الأحد في الدوريات الأوروبية، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة صباح اليوم الأحد.

كما اهتمت الصحف بخلاف الألماني توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، مع نجمه كليان مبابي، ولقاءات الدوري السعودي ودوري الخليج العربي الإماراتي.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد في الديربي ومحافظته على صدارة الدوري الإسباني، وكتبت: ”متصدر صلب“.

كما اهتمت بلقاء برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني، وكتبت: ”فريق سيتين محكوم بفوز ريال مدريد في الديربي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لاعب برشلونة الجديد البرتغالي فرانسيسو ترينكاو الذي تعاقد معه من سبورتينغ براغا وسيلتحق بالفريق الصيف المقبل، وأجرت تحقيقا حول اللاعب من البرتغال، وكتبت: ”ترينكاو برشلوني“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وليفانتي في ”كامب نو“، في إطار مباريات الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة وسيتين يلعبون“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”بنزيما وتقنية حكم الفيديو يحسمان الديربي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء برشلونة وليفانتي في الدوري الإسباني، وأكدت ضرورة الفوز، وكتبت: ”الفوز أو الفوز“.

وتحدثت عن فوز ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية على حساب جاره أتلتيكو مدريد، وكتبت: ”تقنية الفيديو أعطت أجنحة مرة أخرى لريال مدريد“.

آس

ركزت الصحيفة على فوز ريال مدريد بديربي العاصمة الإسبانية على حساب جاره أتلتيكو مدريد بهدف لكريم بنزيما، وتعزيز صدارته للدوري الإسباني.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وليفانتي في كامب نو، وكتبت: ”تحت الضغوط“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على الخلاف الذي نشب بين مدرب باريس سان جيرمان الألماني توماس توخيل ونجمه الفرنسي كليان مبابي، خلال تغييره في لقاء مونبيلييه، وكتبت: ”توخيل – مبابي الأجواء تشتعل“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على لقاءات الجولة 22 من الدوري الإيطالي، حيث تلعب فرق المقدمة يوفنتوس وإنتر ميلان ولاتسيو لقاءات قوية، وكتبت: ”شجار الدوري الإيطالي“.

كما تحدثت عن هزيمة روما القاسية أمام ساسولو 4-2.

واهتمت الصحيفة بتسجيل النرويجي إيرلينغ هالاند لهدفين جديدين رفقة بروسيا دورتموند، وكتبت: ”هالاند: ماكينة أهداف“.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المتصدر يوفنتوس وفيورنتينا وكتبت: ”كييزا يفحص يوفنتوس“.

كما تحدثت عن خسارة روما أمام ساسولو، وكتبت: ”ساسولو عرض 4-2 لروما“.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على انتخابات رئاسة الأهلي السعودي، وكتبت: ”مؤمنة: أجبت نداء منصور“.

كما اهتمت بأخبار الأندية السعودية، وكتبت عن الهلال: ”رازفان يحسم القائمة الآسيوية“، وعن النصر كتبت: ”آدم يحدد عودته“.

كما تحدثت عن الدوري السعودي وكتبت عن تعادل الأهلي والعدالة: ”الأهلي ينجو“، وعن فوز الشباب على الفتح: ”الشباب ينتصر“، وعن فوز الفيحاء على الفيصلي: ”ديربي فيحاوي“.

الصحافة الإماراتية

البيان الرياضي

ركزت الصحيفة على بطولة خادم الحرمين الشريفين للقدرة، وكتبت: ”محمد بن راشد: الناموس لحمدان بن محمد فوزه ببطولة خادم الحرمين للقدرة“.

كما تحدثت عن دوري الخليج العربي الإماراتي، وكتبت: ”خماسية الزعيم تهز الوصل وعجمان عقدة النصر“.

كما تحدثت عن سوق الانتقالات، وكتبت: ”الإسباني غاسبار رابع أجانب الوحدة“.