رسميا.. ميلان يتعاقد مع أليكسيس ساليمايكيرس ويستعيد دييغو لاكسالت

أعلن ميلان الإيطالي، رسميا، تعاقده مع البلجيكي أليكسيس ساليمايكيرس، من أندرلخت البلجيكي بنظام الإعارة حتى يونيو المقبل، مع خيار الشراء.

وسجل أليكسيس هدفين في 57 مباراة لعبها مع أندرلخت، ويلعب مع منتخب بلجيكا تحت 21 عاما

وسيبدأ أليكسيس البالغ من العمر 20 عاما التدريبات مع ميلان غدا السبت وسيقدم لوسائل الإعلام الثلاثاء المقبل.

وبدأ أليكسيس صاحب الـ 21 عاما في أكاديمية أندرلخت، قبل أن يشارك للمرة الأولى مع الفريق الأول في فبراير 2018.

كما أعلن ميلان عودة الأوروغواياني دييغو لاكسالت من تورينو رغم أن إعارة اللاعب كانت تمتد لنهاية الموسم الحالي.

وشارك لاكسالت، البالغ من العمر 26 عاما في 18 مباراة الموسم الحالي، مع تورينو، لم يسجل فيها.

وانضم لاكسالت إلى ميلان صيف 2018 من جنوى مقابل مبلغ 18 مليون يورو، ولعب 29 مباراة مع الفريق وسجل هدفا.

ويحتل ميلان المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 31 نقطة من 21 مباراة، ويلعب مع فيرونا السبت، كما تأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا، حيث يلاقي يوفنتوس.