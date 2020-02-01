عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”ديربي بوجهين“.. اختبار الصدارة.. قبل جرس الإغلاق (صور)

شكل ديربي العاصمة الإسبانية بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأخبار سوق الانتقالات الشتوية التي انتهت الجمعة أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بالدوري السعودي وتصدر الهلال والدوري الإماراتي وأخبار الأندية السعودية وأبرز لقاءات نهاية الأسبوع في الدوريات الأوروبية.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ديربي العاصمة الإسبانية الذي يجمع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت ”أكثر بكثير من مجرد ديربي“.

كما تحدثت الصحيفة عن نتائج قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ونهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للسيدات الذي سيكون أحد طرفيه الإسبانية موجوروزا بلانكو.

سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع مدرب برشلونة كيكي سيتين وحديثه حول ميسي وكتبت على لسانه ”أتمنى أن نجعل ميسي أكثر سعادة ويرغب في البقاء“.

كما تحدثت عن قرعة كأس ملك إسبانيا حيث يواجه برشلونة أتلتيك بلباو.

واهتمت الصحيفة بديربي مدريد بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت ”أتلتيكو يضع ريال مدريد في الاختبار“.

كما تحدثت عن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس الذي يجمع الإسبانية موجوروزا بلانكو والأمريكية صوفيا كيتن.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على صفقة برشلونة الجديدة، النجم البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو وكتبت ”ترينكاو“ وكذلك صفقة البرازيلي الشاب ماتيوس فرنانديز.

كما اهتمت بديربي العاصمة الإسبانية الذي يجمع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد وكتبت ”الديربي يضع في الاختبار صدارة ريال مدريد“.

كما تحدثت عن نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

أس

ركزت الصحيفة على ديربي العاصمة الإسبانية الذي سيجمع ريال مدريد وأتلتيكو مدريد على سانتياغو برنابيو وكتبت ”ديربي بوجهين“.

كما تحدثت عن قرعة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا ولعب الإسبانية موجوروزا بلانكو نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي وكتبت ”كلمات خاطئة“.

كما تحدثت عن فوز رين على نانت في ديربي محلي وكتبت ”نار رين“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على سوق انتقالات إنتر ميلان القوي خلال فترة الشتاء وكتبت ”كونتي دون أعذار“.

كما تحدثت عن مباريات الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وعلى الخصوص لقاء يوفنتوس وفيورنتينا.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على فوز الهلال على أبها واعتلائه صدارة ترتيب الدوري السعودي وكتبت ”صدارة بس“ وتحدثت عن تعادل الاتحاد أمام الرائد وكتبت ”النمر يرفض الخسارة“.

كما تحدثت عن سوق الانتقالات الشتوية في السعودية وكتبت ”قبل جرس الإغلاق“.

كما اهتمت بإقالة الحزم لمدربه وكتبت ”التعادل يطيح بإيسايلا“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على دولية الإمارات للجوجيتسو وكتبت ”دولية الإمارات لمحترفي الجوجيتسو: العين يتربع على القمة“.

كما تحدثت عن سوق الانتقالات وكتبت ”الزعيم يضمن إسلام خان حتى نهاية الموسم“.

وتحدثت أيضا عن لقاءات الأسبوع 15 من دوري الخليج العربي وطلب تأجيل نهائي كأس رئيس الدولة وكتبت :“ المسابقات ترفع طلب تأجيل نهائي الكأس للانتقالية ”

واهتمت الصحيفة بملف دولي وكتبت عن الدوري الإنجليزي الممتاز :“ القطار الأحمر يصل محطة ساوثهامبتون بالسرعة 70 وسيتي غوارديولا في ضيافة توتنهام مورينيو “ وعن الدوري الإسباني كتبت :“ الريال وأتلتيكو : حرب في مدريد “ وعن الدوري الإيطالي :“ إيقاف النزيف شعار إنتر الجديد أمام أودينيزي“.