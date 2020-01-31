سوشيال ميديا الرياضة.. إبراهيموفيتش يشارك في إعلان جديد وسيدريك يحتفل بالتوقيع لآرسنال

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

راشفورد يعد بالعودة السريعة

نشر ماركوس راشفورد لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“، وحرص اللاعب على طمأنة جماهيره بالعودة سريعا من الإصابة حيث علق قائلا: من المهم أن تبقى مبتسما من خلال كل شيء، نعمل بجد لنعود معك جميعًا قريبًا

توماس مونييه يشكر أصدقاءه

نشر توماس مونييه لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة أصدقائه، وعلق اللاعب: صباح جميل جدا جدا، شكرا يا شباب لهذه اللحظة

إبراهيموفيتش يشارك في إعلان العلكة

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي ايه سي ميلان الإيطالي فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء مشاركته في إعلان علكة، وعلق اللاعب قائلا: حافظ على تركيزك

دافيد آلابا يهنئ مواطنه

نشر الأسترالي دافيد آلابا لاعب نادي بايرن ميونيخ الألماني صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمواطنه دومينيك ثيم عقب نجاح الأخير في التأهل لنهائي أستراليا للتنس، وعلق آلابا: لعبة كبيرة، اذهب الآن للحصول على اللقب

إيمري تشان: يوفنتوس سيظل في قلبي

نشر إيمري تشان لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي والذي انتقل اليوم إلى صفوف نادي بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأبرز المشاهد التي قدمها مع نادي السيدة العجوز.

وعلق اللاعب: أريد أن أقول شكراً للجميع في يوفنتوس على دعمهم، إلى زملائي في الفريق والموظفين والجميع وراء الكواليس، كان لي شرف تمثيل هذا النادي العظيم وسأحمل الذكريات في قلبي، يحيا يوفنتوس

I want to say thank you to everyone at Juventus for their support. To my teammates, the staff and everybody behind the scenes. It was an honour to represent this great club and I will carry the memories in my heart. Grazie Mille. Forza Juve. pic.twitter.com/oJWkxFhB55 — Emre Can (@emrecan_) January 31, 2020

سيدريك سواريس يحتفل بالتوقيع لآرسنال

نشر سيدريك سواريس لاعب الأرسنال الجديد صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ أثناء التوقيع لآرسنال.

وعلق اللاعب: أنا سعيد جدًا للتوقيع للغانرز، أحد أكبر الأندية في العالم. إنه لشرف لي أن أنضم إلى فريق لديه مثل هذا التاريخ الغني والطبقة والمؤيدون المخلصون. من الرائع أن أتيت إلى شمال لندن لأكون جزءًا من هذه المجموعة الموهوبة

1/ I am very happy to have signed for @Arsenal, one of the biggest clubs in the world. It is a privilege to join a team with such a rich history, class and loyal supporters. It's great that I have come to north London to be part of this talented squad. pic.twitter.com/CaM75OjQCQ — Cédric Soares (@OficialCedric) January 31, 2020

ثيو هيرنانديز يودع زملاءه

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي ايه سي ميلان صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زملائه كرزيستوف بياتيك الذي رحل اليوم إلى نادي هيرتابرلين، وريكاردو رودريغيز الذي رحل أيضاً إلى نادي أيندهوفن، وودع هيرنانديز زملاءه قائلا: كل التوفيق في المرحلة الجديدة الخاصة بك، أتمنى لك التوفيق في هذه المرحلة الجديدة