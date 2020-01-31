عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية.. ”خلف الأبواب المغلقة“.. عادت.. وسيبقى (صور)

شكلت مباريات كأس إسبانيا والتي شهدت تأهل برشلونة وإقصاء إشبيلية وأخبار سوق الانتقالات الشتوية العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية والعربية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بأخبار الدوري السعودي والدوري الإماراتي وديربي مدريد القادم وتفوق ليفربول في إنجلترا.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية والعربية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على ديربي مدريد والذي يجمع بين الأقوى دفاعيا في الليغا وكتب ”خلف الأبواب المغلقة“.

كما تحدثت عن مفاجأة فريق ميرانديس والذي أقصى إشبيلية من دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا وفوز برشلونة الكبير على ليغانيس وكتبت ”سيتين يقنع بالفوز“.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة وكتبت على سوق الانتقالات ”برشلونة يقرر عدم التعاقد مع مهاجم“ وعن فوزه على ليغانيس وتأهله لربع نهائي كأس ملك إسبانيا ”إذن نعم“.

كما تحدثت عن تأهل ميرانديس على حساب إشبيلية في أبرز مفاجآت دور الـ16.

الصحيفة اهتمت بلعب البطلة الإسبانية في التنس جاربين موجوروزا بلانكو لنهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز برشلونة الكاسح أمام ليغانيس في كأس ملك إسبانيا وكتبت ”أداء رائع وتنفس الصعداء“.

كما تحدثت عن إقصاء إشبيلية على يد ميرانديس وكتبت ”ميرانديس يقصي إشبيلية ويتأهل لدور الربع“.

الصحيفة اهتمت بانتقال باكو ألكاسير لفريق فياريال بعقد مدته 5 مواسم ونصف.

أس

ركزت الصحيفة على بطلة التنس الإسبانية جاربين موجوروزا بلانكو التي بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس وكتبت ”عادت“.

كما اهتمت بمفاجأة فريق ميرانديس والذي أقصى إشبيلية من كأس الملك وكتبت ”ميرانديس يقصي إشبيلية“.

الصحيفة تحدثت عن قرب تعاقد أتلتيكو مدريد مع لاعبه السابق الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو.

كما تحدثت عن ديربي مدريد وكتبت ”ريال مديد يصل في وضع جيد للقاء“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مستقبل الأوروغواياني إدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان وكتبت ”سيبقى أيضا“.

كما تحدثت عن أولفييه جيرو مهاجم منتخب فرنسا الذي كان يرغب بالرحيل عن تشيلسي وكتبت ”جيرو أمام الباب المسدود في تشيلسي“.

الصحيفة اهتمت بتأهل أولمبيك ليون في كأس فرنسا حيث سيواجه أولمبيك مارسيليا في الدور المقبل وكتبت ”أولمبيك ليون يحصل على لقاء قمة“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على صراع يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي والصفقات وكتبت ”يوفنتوس وإنتر ميلان أنه أكثر من مخيف“.

كما اهتمت الصحيفة بأبرز الصفقات المتوقعة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية.

الصحافة السعودية

الرياضية

ركزت الصحيفة على أخبار الأندية السعودية وكتبت عن صفقة النصر الجديدة ”الفيصلي يشتكي والنصر يوقع“، وعن الاتحاد ”المسابقات ترفض طلب الاتحاد“ و“الأنصاري: 15 لاعبا وراء أزمة الاتحاد“، وعن القادسية كتبت ”رئيس القادسية أغرونا بالمال“.

كما تحدثت عن مباريات الدوري السعودي وكتبت ”الهلال يكتمل أمام أبها“.

الصحافة الإماراتية

الاتحاد الرياضي

ركزت الصحيفة على الترشيح لرابطة المحترفين الإماراتية وكتبت ”الترشح لرابطة المحترفين الأحد“.

كما تحدثت عن كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور وكتبت ”الظفرة يحلق بكأس رئيس الدولة للصيد بالصقور“.

الصحيفة تحدثت عن ملف الدوري الإنجليزي وكتبت عن ليفربول ”ليفربول يرفع الفارق لـ19 نقطة وصلاح الملك الرابع عشر في البريميرليغ“، وعن الذاكرة الرياضية كتبت ”لن تبرح الذاكرة، أهداف: صناعة وطن“.