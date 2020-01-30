تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: قرار جديد من برشلونة.. وريال مدريد يفوز بصفقة فياريال

وصلت فترة الانتقالات الشتوية إلى الساعات الأخيرة بعدما اقترب موعد غلق الميركاتو، الذي شهد بعض الصفقات وسط توقعات بإتمام تعاقدات حاسمة في الفترة الأخيرة.

وتستعرض إرم نيوز في التقرير التالي تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية اليوم الخميس 30 يناير 2020:

قرار جديد من برشلونة

اتخذ نادي برشلونة الإسباني قراراً جديداً قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بشكل رسمي في الدوري الإسباني، وهو التراجع عن ضم مهاجم جديد بعد إصابة الأورجوياني لويس سواريز.

وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن برشلونة رفض فكرة الخضوع أمام المطالب المالية للأندية الأخرى وعلى رأسها فالنسيا بخصوص الاستغناء عن اللاعب رودريجو مورينو، بجانب أن الإدارة ترى أن الصفقات لن تقدم الإضافة المطلوبة.

وقرر برشلونة الاكتفاء بالعناصر الحالية، وهم: أنسو فاتي وعثمان ديميبلي وليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وتصعيد أليكس كولادو لاعب فريق الشباب.

وكشفت (سكاي سبورتس) ألمانيا عن مفاجأة بخصوص نادي برشلونة بإمكانية قطع إعارة اللاعب البرازيلي فيليب كوتينيو نجم وسط الفريق إلى بايرن ميونيخ الألماني، والعودة إلى صفوف الفريق الكتالوني قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأكدت (سكاي سبورتس) أن كوتينيو قد يكون حلاً بالنسبة لبرشلونة لتغيير معادلة الهجوم بالعودة في شهر يناير الجاري؛ من أجل تدعيم الخط الأمامي تعويضاً لإصابة لويس سواريز مع الدفع بالأرجنتيني ليونيل ميسي كمهاجم وهمي وربما الفرنسي أنطوان جريزمان.

راكيتيتش على رادار مانشستر يونايتد

ذكرت شبكة (ESPN ) الأمريكية أن اللاعب الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة الإسباني تلقى اتصالات من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

ويرغب مانشستر يونايتد في استقدام لاعب مميز لتدعيم خط وسطه في ظل كثرة إصابات بول بوجبا، لكن تبدو الصفقة مهددة بالفشل في ظل تمسك راكيتيتش بالبقاء في إسبانيا ورفضه الرحيل إلى إنجلترا.

وكان راكيتيتش قد تلقى عروضاً بالجملة للرحيل في شهر يناير الجاري بشكل شفوي أبرزها من أندية يوفنتوس وإنتر وإيه سي ميلان في إيطاليا، ولكنه رفض الرحيل وتمسك بالبقاء مع برشلونة.

ريال مدريد يحسم صفقة لاعب فياريال

تعاقد نادي ريال مدريد رسمياً مع إيفان مورانتي لاعب فريق فياريال الصاعد صاحب الـ19 عاماً وأحد أفضل المواهب الصاعدة في الكرة الإسبانية.

وأكدت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ أن مورانتي سينضم لريال مدريد ”كاستيا“ بعد نجاح الفريق الملكي في ضم اللاعب رغم محاولات برشلونة بجانب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في الفوز بخدمات اللاعب.

روما يضم بيريز

أعلن نادي روما الإيطالي التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني كارليس بيريز بشكل رسمي.

واتفق الناديان على رحيل اللاعب إلى روما على سبيل الإعارة مقابل مليون يورو بجانب سداد روما 11 مليون يورو لشراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة، بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو كمتغيرات.

وأوضح البيان الرسمي للصفقة الصادر عن النادي الإسباني أن برشلونة يحتفظ بحق رفض أي عملية بيع مستقبلية لبيريز، لأن أولوية الشراء ستكون للنادي الكتالوني، كما وجه الشكر للاعب على التزامه واحترافيته.

وأكد كارليس بيريز بعد إتمام الصفقة أنه سعيد بخطوة الانتقال إلى فريق روما، بعد أن لعب في ناد كبير بقيمة برشلونة استفاد منه الكثير في الفترة الأخيرة.

وأوضح اللاعب في تصريحات لموقع روما أنه سعيد بالانتقال للفريق الإيطالي، ويتمنى أن يقدم ما يرجوه الجمهور المتحمس في فريقه الجديد.

ويتحرك تشيلسي الإنجليزي لضم اللاعب البلجيكي درايس ميرتينز نجم نابولي الإيطالي قبل غلق باب الانتقالات الشتوية.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن تشيلسي يسعى لحسم الصفقة، في ظل رفض اللاعب تجديد عقده مع نابولي.