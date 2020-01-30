سوشيال ميديا الرياضة: سواريز يدخل في شراكة جديدة مع كلبه وراكيتيتش يتحدى تير شتيغين

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

سواريز يدخل في شراكة جديدة مع كلبه

نشر لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ برفقة كلبه.

وعلق اللاعب: صباح الخير.. بعض الأصحاب في شراكة جيدة.

كارليس بيريز يودع ناديه السابق

حرص كارليس بيريز لاعب نادي برشلونة والذي رحل اليوم إلى صفوف نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة على وداع ناديه السابق.

ونشر اللاعب صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص برشلونة، وعلق: ”عائلتي العزيزة لقد حان الوقت العصيب لوضع حد لأكثر من 7 سنوات في النادي الذي كان وسيظل بيتي.. لا يمكنني إلا أن أشكر جميع الأشخاص الذين عبروا طريقي طوال هذه السنوات في برشلونة، شكراً جزيلاً على إتاحة الفرصة لي، لحظات لا تنسى وهي القيم التي يغرسها هذا النادي منذ الطفولة والتي سآخذها معي أينما ذهبت“.

هاري كين يتضامن مع حيوان الكوالا

نشر هاري كين لاعب نادي توتنهام الإنجليزي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يمسك بصورة لحيوان الكوالا بعدما قتلت الحرائق بأستراليا الكثير منه.

وعلق اللاعب: تحكي هذه الصورة المذهلة القصة المحزنة لما حدث في أستراليا مؤخرًا.. أنا أؤيد حملة عودة كوالا.. يرجى المساعدة إذا استطعت.

كيلي والكر يعتذر لجماهير مانشستر سيتي

نشر كيلي والكر لاعب نادي مانشستر سيتي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه من لقاء الأمس أمام نادي مانشستر يونايتد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية والذي انتهى بفوز الأخير بهدف دون رد.

وحرص اللاعب على الاعتذار لجماهير ناديه حيث علق: استغرق بعض الوقت للتفكير في الليلة الماضية.. مخيبة للآمال أن تخسر أي ديربي لمانشستر، لكننا في طريقنا إلى ويمبلي مرة أخرى.

Taken a bit of time to reflect on last night. Disappointing to lose any Manchester Derby but we're on our way to Wembley again!! Buzzing!! MCFC OK. ???? pic.twitter.com/R3wYEOqMKV — Kyle Walker (@kylewalker2) January 30, 2020

كاسياس يهنىء موغوروزا بإنجاز أستراليا المفتوحة

نشر الإسباني إيكر كاسياس حارس مرمى نادي بورتو البرتغالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لمواطنته جاربيني موغوروزا عقب الإنجاز الذي حققته بتأهلها إلى نهائي كأس أستراليا المفتوحة للتنس.

وعلق الحارس: مبروك على النصر جاربيني موغوروزا، الآن علينا فقط إنهاء المهمة في نهائي أستراليا المفتوحة.

Felicidades por la victoria @GarbiMuguruza. ???? Ahora solo queda rematar la faena en la final del #AusOpen

A por todas crack! ???????????????? pic.twitter.com/W2n1aUuY8d — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 30, 2020

راكيتيتش يتحدى تير شتيغين

نشر إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة زميله الحارس تيرشتيغين.

وظهر الثنائي في تحدي التسديد على المرمى، وعلق اللاعب قائلاً: الأشياء الزائلة؟ الحصول على بعض المرح مع أخي تير شتيغين.

نجوم تشيلسي يقدمون إعلانًا لإحدى شركات الخمور

نشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لنجوم الفريق وهم يقدمون إعلانًا لإحدى شركات الخمور بمناسبة مرور عشر سنوات على الشراكة بين الطرفين.

وعلقت الصفحة: الاحتفال بمرور 10 سنوات في شراكة مع سنغابيير.

مولر يرحب بعودة كومان

نشر توماس مولر لاعب نادي بايرن موينيخ الألماني الخبر الذي نشرته الصفحة الرسمية لناديه عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ عن عودة كينجسلي كومان إلى تدريبات الفريق عقب الإصابة التي كانت قد لحقت به.

وعلق مولر: مرحبا بعودتك.

رودريغو غوس يشكو من ملل كاسيميرو

نشر رودريغو غوس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ في صراع على الكرة مع زميله كاسميرو من تدريبات الفريق.

وعلق غوس مازحاً: ممل جدا.

بابلو ماري يطلب سرعة الانضمام لتدريبات الفريق

نشر بابلو ماري لاعب نادي فلامنغو البرازيلي والذي انتقل اليوم إلى صفوف نادي أرسنال الإنجليزي صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص الجنارز.

وعلق اللاعب: أنا سعيد للغاية ومتحمس لبدء المرحلة التالية من مسيرتي كلاعب في أرسنال.. أتطلع حقًا إلى الانضمام إلى زملائي الجدد في الفريق والقيام بأفضل ما لدي في هذا القميص.