رسميا.. كريستوف بيونتيك ينضم إلى هيرتا برلين (صور)

قال نادي هيرتا برلين المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الخميس إنه أكمل إجراءات التعاقد مع المهاجم البولندي كريستوف بيونتيك من ميلان الإيطالي.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية لكن صحيفة ”بيلد“ الألمانية ذكرت أن هيرتا برلين سيدفع 22 مليون يورو (24.4 مليون دولار) إضافة إلى مكافآت أخرى للحصول على خدمات الدولي البولندي.

وقال بيونتك لموقع هيرتا برلين: ”السعادة لا تسعني بهذا الانتقال“، وأضاف ”الطريقة التي يعمل بها هذا النادي أقنعتني بأنه الاختيار المناسب وأتطلع للعب مع زملائي الجدد في الفريق“.

وربطت تكهنات بيونتك بعدد من الأندية الإنجليزية من بينها توتنهام هوتسبير.

وانتقل اللاعب البالغ من العمر 24 عاما إلى الدوري الإيطالي في 2018 حيث انضم إلى جنوة من كراكوفيا البولندي، وسجل بيونتك 11 هدفا في أول مواسمه مع ميلان بعد أن انضم إلى النادي في يناير كانون الثاني لكنه أحرز 5 أهداف فقط هذا الموسم وخسر موقعه في التشكيلة الأساسية لصالح السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

ولعب بيونتك مباراته الأولى مع بولندا في 2018 وساعد بلاده على التأهل لبطولة أوروبا هذا العام.

I’m very excited to be part of this project ???? #DieZukunftGehörtBerlin and play in the @Bundesliga_DE ???????? for my new team @HerthaBSC in great city with an incredible tifo! ????⚪ Can’t wait to start the game at #olympiastadionberlin ⚽ Vielen Dank! ???? #HaHoHe pic.twitter.com/DTjwG2SPTL

— Krzysztof Piątek (@pjona9official) January 30, 2020