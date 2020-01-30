تشيلسي يرغب في خطف نجم نابولي من إنتر ميلان

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، أن تشيلسي عرض على نابولي مبلغ 4 ملايين جنيه إسترليني لضم نجمه الدولي البلجيكي درايس ميرتينز، خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ لتعزيز خط هجومه الذي يعتبره المدرب فرانك لامبارد نقطة ضعف الفريق لعدم ترجمة الفرص الكثيرة التي يحصل عليها.

وحسب الصحيفة، فالدولي البلجيكي ينتهي عقده صيف 2020، ويحاول تشيلسي إقناع نابولي في الساعات الأخيرة، بالتخلي عنه بمقابل مادي، بدل رحيله مجانا.

وذكرت تقارير إعلامية إيطالية، أن إنتر ميلان بدوره تفاوض مع درايس ميرتينز واتفق معه على كل الشروط لينتقل مجانا في الصيف القادم، مستغلا دخوله الفترة الحرة من عقده مع نابولي.

ويعاني تشيلسي هجوميا هذا الموسم، رغم تألق الشاب تامي أبراهام، لكن الإصابة التي تعرض لها دفعت فرانك لامبارد للتأكيد على أهمية دعم هجوم الفريق بلاعبين جدد.

ويستعد المهاجم الفرنسي أولفييه جيرو للرحيل عن تشيلسي، وربطته تقارير إعلامية إيطالية بفريق لاتسيو، كما أن عقده ينتهي الصيف القادم.

ولا يثق المدرب فرانك لامبارد في المهاجم البلجيكي ميشي باتشواي، حيث لا يمنحه فرصا أكبر للعب، مفضلا عليه الثنائي تامي أبراهام وأولفييه جيرو.

ويبقى العائق أمام الفرق الراغبة في التعاقد مع المهاجم البلجيكي درايس ميرتينز، هو رغبته في البقاء لغاية نهاية عقده ودخول تاريخ نابولي.

ويملك الدولي البلجيكي 118 هدفا، متخلفا بفارق 4 أهداف عن النجم السابق للفريق السلوفاكي ماريك هامشيك، الهداف التاريخي للفريق.

ومن المحتمل أن يشهد اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية في أوروبا، عدة صفقات نتيجة المفاوضات التي تجري بين عدة فرق لضم لاعبين جدد.