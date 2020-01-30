تلبية مطالب كونتي تمنح إنتر ميلان دفعة للمنافسة على لقب الدوري الإيطالي

لا يشعر أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان بالسعادة بسهولة، لكنه راضٍ عن أداء النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد ضم ثلاثة لاعبين ما أعطى الفريق دفعة للمنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويشكو كونتي طوال الموسم بسبب افتقار تشكيلته للخبرة والعمق، وأصر على حاجة للمزيد من اللاعبين إذا ما أراد إنتر إنهاء هيمنة يوفنتوس طويلة الأمد.

وخلال إحدى نوبات غضبه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال كونتي إن النادي ”ارتكب أخطاء مهمة في مرحلة التخطيط“ وحذر من أنه لا يمكن الفوز بأي ألقاب بالتعاقد مع لاعبين من كالياري وساسولو، وذلك في إشارة إلى نيكولو باريلا وستيفانو سينسي على التوالي.

وأثمر تذمره من إدارة النادي هذا الشهر، بنجاح المدرب المشهور بتنافسيته في إضافة فيكتور موزيس وآشلي يانج وكريستيان إريكسن وجميعهم من أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي المقابل انتقل ماتيو بوليتانو إلى نابولي والجناح النمساوي فالنتينو لازارو إلى نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة.

ويتأخر إنتر، الذي تعادل 1-1 في آخر ثلاث مباريات في الدوري، بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر، وسيلعب خارج أرضه أمام أودينيزي يوم الأحد المقبل.

وسيخوض يوفنتوس، الساعي للقبه التاسع على التوالي في الدوري، اختبارا أصعب على أرضه أمام فيورنتينا الذي تحسنت عروضه ونتائجه بقيادة مدربه الجديد جوسيبي اياكيني.

وسيستضيف لاتسيو صاحب المركز الثالث، الذي يتأخر بفارق نقطتين عن إنتر، لكنه خاض مباراة أقل، سبال المهدد بالهبوط.

وقال كونتي للصحفيين أمس الأربعاء، عقب الفوز على فيورنتينا 2-1 في كأس إيطاليا ”أعتقد أننا تعاملنا بطريقة ذكية وعملية لتحسين التشكيلة وحققنا هدفنا بالتعاقد مع موزيس ويانج وإريكسن“.

ووقع لاعب الوسط الدنماركي إريكسن، الذي كان الهدف الرئيسي للنادي، اخيرا لإنتر قادما من توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء الماضي، وشارك كبديل لأول مرة مع الفريق أمس الأربعاء.

وأضاف كونتي ”دفعت به في المباراة، وهذا عادة لا أفعله مع اللاعبين الجدد نظرا لحاجتهم للتعرف على طريقة لعب الفريق، ينبغي على إريكسن فهم طريقة لعبنا لكنه بالفعل أظهر شخصيته. إنه ذكي ويملك القدرة على التأقلم سريعا، ودائما ما يضع نفسه في الأماكن الصحيحة.

”بالتأكيد سيسهم في تطوير أداء الفريق بفضل خبرته وقدراته الرائعة“.

وعلى الجانب الآخر، يدرك كونتي أنه لم يعد أمامه أي مجال لتقديم مبررات في حال مواصلة إهدار النقاط.

وأنفق إنتر حتى الآن نحو 180 مليون يورو (199.7 مليون دولار) على التعاقدات الجديدة منذ تولي كونتي المسؤولية خلفا للمدرب لوتشيانو سباليتي قبل بداية الموسم الحالي.

وقال جوسيبي ماروتا الرئيس التنفيذي للنادي ”بدأنا عصرا جديدا وسعداء بما حققناه حتى الآن. إنتر اليوم يملك شخصية مختلفة. نأمل في أن يكون هذا بداية جيل جديد من الأبطال“.