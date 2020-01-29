 إنتر ميلان يتخطى فيورنتينا ويضرب موعدا مع نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو) – إرم نيوز‬‎

إنتر ميلان يتخطى فيورنتينا ويضرب موعدا مع نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

إنتر ميلان يتخطى فيورنتينا ويضرب موعدا مع نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

المصدر: رويترز

سجل نيكولو باريلا هدفا حاسما ليقود إنتر ميلان للفوز 2-1 على فيورنتينا في ملعب سان سيرو اليوم الأربعاء ليضرب موعدا مع نابولي في الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.

وضع أنطونيو كاندريفا إنتر في المقدمة قبل الاستراحة قبل أن يدرك مارتن كاسيريس التعادل للفريق الزائر بضربة رأس بعد مرور ساعة من اللعب.

لكن تسديدة باريلا المنخفضة حسمت نتيجة مباراة دور الثمانية لصالح إنتر في الدقيقة 67.

واحتفلت جماهير الفريق صاحب الضيافة أيضا بمشاركة كريستيان إريكسن بديلا في أول مباراة له مع إنتر بعد يوم من الانضمام للفريق الإيطالي من توتنهام هوتسبير.

وفاز إنتر بكأس إيطاليا سبع مرات لكنه لم يحصل على اللقب منذ 2011 وسيتقابل مع نابولي في مواجهة من مباراتين في فبراير شباط ومارس أذار لحجز مكان في النهائي أمام الفائز من يوفنتوس وميلان.

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