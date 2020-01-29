إنتر ميلان يتخطى فيورنتينا ويضرب موعدا مع نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

سجل نيكولو باريلا هدفا حاسما ليقود إنتر ميلان للفوز 2-1 على فيورنتينا في ملعب سان سيرو اليوم الأربعاء ليضرب موعدا مع نابولي في الدور نصف النهائي لكأس إيطاليا لكرة القدم.
وضع أنطونيو كاندريفا إنتر في المقدمة قبل الاستراحة قبل أن يدرك مارتن كاسيريس التعادل للفريق الزائر بضربة رأس بعد مرور ساعة من اللعب.
لكن تسديدة باريلا المنخفضة حسمت نتيجة مباراة دور الثمانية لصالح إنتر في الدقيقة 67.
كاندريفا سجل هدف الانتر في الشوط الأول : pic.twitter.com/t2f4gioQGI
— GoalsNEW (@GoalsNEW1) January 29, 2020
كاسيريس يسجل هدف التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 60 : pic.twitter.com/Zsjete5C2j
— GoalsNEW (@GoalsNEW1) January 29, 2020
انتر ميلان 2 × 1 فيورنتينا | هدف باريلا ???????????? ????#InterFiorentina@faster_adnan pic.twitter.com/7MuditMIs2
— ADNAN ₅₁₅ ???????? (@7DNAN_515) January 29, 2020
واحتفلت جماهير الفريق صاحب الضيافة أيضا بمشاركة كريستيان إريكسن بديلا في أول مباراة له مع إنتر بعد يوم من الانضمام للفريق الإيطالي من توتنهام هوتسبير.
وفاز إنتر بكأس إيطاليا سبع مرات لكنه لم يحصل على اللقب منذ 2011 وسيتقابل مع نابولي في مواجهة من مباراتين في فبراير شباط ومارس أذار لحجز مكان في النهائي أمام الفائز من يوفنتوس وميلان.