إنتر ميلان يتخطى فيورنتينا ويضرب موعدا مع نابولي في نصف نهائي كأس إيطاليا (فيديو)

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واحتفلت جماهير الفريق صاحب الضيافة أيضا بمشاركة كريستيان إريكسن بديلا في أول مباراة له مع إنتر بعد يوم من الانضمام للفريق الايطالي من توتنهام هوتسبير.