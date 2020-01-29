سوشيال ميديا الرياضة: رونالدو يشكر معجبيه.. بيكهام يحقق حلم العمر

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على صفحاتهم.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

رونالدو يشكر معجبيه

نشر كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ وهو يتقمص دور الملوك، ووجه اللاعب الشكر إلى محبيه بعدما وصل المتابعون لصفحته إلى 200 مليون شخص، وعلق رونالدو: 200 مليون شكرا لكل واحد منكم لتقاسم هذه الرحلة معي كل يوم

بيكهام يحقق حلم العمر

نشر الجم الإنجليزي ديفيد بيكهام فيديو عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ لخطوات بناء وتجهيز نادي إنتر ميامي المملوك له، وعلق بيكهام: لقد كان هذا الحلم سنوات، لا يمكنني حقًا انتظار موسمنا الأول خلال شهر واحد

إبراهيموفيتش يطمئن جماهير الميلان

نشر زلاتان إبراهيموفيتش لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة له عبر موقع تبادل الصور ”إنستغرام“ بقميص ناديه أثناء الاحتفال الذي سجله بالأمس في شباك نادي تورينو بكأس إيطاليا، وعلق اللاعب: لن أغادر الميلان

جيروم بواتينغ يرد على شجاره مع جوريتسكا

نشر جيروم بواتينغ لاعب نادي بارين ميونيخ الألماني صورة له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة ليون جوريتسكا عقب المشاجرة التي وقعت بين الطرفين اليوم في تدريبات النادي البافاري، وعلق بواتينغ: من الأخبار العاجلة أن كل شيء على ما يرام بيننا، يمكنك الاسترخاء

جيمس ماديسون ينتقد التحكيم

نشر جيمس ماديسون لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي فيديو عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ لأحد الألعاب التي رفض الحكم احتسابها في لقاء الأمس والذي جمع بين فريق الثعالب وأستون فيلا والذي انتهى بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.

وعلق اللاعب: اللعب النظيف مع أستون فيلا للوصول إلى النهائي وعدم تقديم أي أعذار، ولكن كيف يحكم الحكم في الدوري الممتاز هذا من زوايا متعددة عدة مرات إلى استنتاج مفاده أن هذه العقوبة لا تحيرني

Fair play to Aston Villa for getting to the final and not making any excuses but how a premier league referee watching this from multiple angles several times comes to the conclusion that this isn’t a penalty baffles me. pic.twitter.com/yU7uwVuLTc — James Maddison (@Madders10) January 29, 2020

ديوغو دالوت يعلق على تعاقد مانشستر يونايتد مع مواطنه

علق البرتغالي يوغو دالوت على خبر انتقال مواطنه برونو فيرنانديز إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“، حيث نشر دالوت خبر تعاقد ناديه مع لاعب سبورتنغ لشبونة، وعلق أنه في انتظار برتغالي جديد

ثيو هيرنانديز يعلن عن مسابقة جديدة للجماهير

نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي إيه سي ميلان الإيطالي صورة عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ كمسابقة للجماهير، وعلق اللاعب: مرحبا هل تريد أن تعرفني أفضل قليلاً؟ سأجيب على أفضل الأسئلة التي تأتي هذه الأيام، سوف أقرأ لك، من هو المشجع؟

Hola! ???? ¿Quieres conocerme un poco mejor? Responderé las mejores preguntas que vayan llegando estos días. Os estaré leyendo! ???? ¿Quién se anima? #TúDecides pic.twitter.com/c7Y1o1nhLj — Theo Hernandez (@TheoHernandez) January 29, 2020

لوكاس دينييه يظهر مع أطفال إيفرتون

نشر لوكاس دينييه لاعب نادي إيفرتون الإنجليزي صورة له موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ برفقة أحد الأطفال، وعلق اللاعب: بعد الظهر صورة مذهلة مع أطفال إيفرتون

رينارد يرحب بصفقة اتحاد جدة

نشر هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي صور عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ من توقيع ويلفريد بوني لنادي اتحاد جدة، وعلق المدير الفني للسعودية قائلا: مرحبًا بك ويلفريد بوني في المملكة العربية السعودية – شخص أقدره تقديراً كبيراً، بالتوفيق له مع الاتحاد

Welcome to Wilfried Bony to Saudi Arabia ????????A person i greatly appreciate. Good luck to him with Al Ittihad ????????⚽️ @wilfriedbony @ittihad pic.twitter.com/XnRs6GRKvA — Hervé Renard (@Herve_Renard_HR) January 29, 2020

كوكا يعود إلى العائلة

نشر أحمد حسن كوكا لاعب نادي سبورتنغ براغا السابق والذي أعلن اليوم عن عودته لناديه السابق أولمبياكوس اليوناني صورا له عبر موقع التدوينات المصغر ”تويتر“ بقميص ناديه الجديد، وعلق اللاعب قائلا: مرة واحدة حمراء وبيضاء، دائما حمراء وبيضاء، سعيد بالعودة إلى العائلة