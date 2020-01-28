المهاجم ”غابيغول“ ينضم بصورة نهائية إلى فلامنغو من إنتر ميلان

أعلن فلامنغو، بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، أنه ضم المهاجم غابرييل باربوسا ”غابيغول“ بصورة نهائية، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه الإيطالي إنتر ميلان.

ووقع باربوسا، الذي سجل الهدفين اللذين قادا فلامنغو للفوز 2-1 على ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس، في نوفمبر تشرين الثاني، على عقد مدته خمس سنوات مقابل 17 مليون يورو (18.86 مليون دولار)، وفقا لتقارير صحفية.

وكتب باربوسا (23 عاما) في حسابه على ”إنستغرام“: ”إذا كان ذلك في مصلحة فلامنغو، سأبقى هنا“.

وكان مهاجم سانتوس السابق هدافا لكأس ليبرتادوريس والدوري البرازيلي، العام الماضي، ولعب دورا كبيرا في أنجح مواسم فلامنغو منذ أن كان اللاعب البرازيلي الكبير زيكو بين صفوفه في بداية ثمانينيات القرن الماضي.

ولعب باربوسا مع فلامنغو على سبيل الإعارة من إنتر ميلان.