رسميا.. إنتر يتعاقد مع إريكسن حتى 2024

أعلن نادي إنتر ميلان رسميا، التعاقد مع الدولي الدنماركي إريكسن لاعب توتنهام، بعقد يمتد حتى صيف 2024.

واجتاز اللاعب بنجاح الفحص الطبي، مساء أمس الإثنين، بعد وصوله إلى ميلانو، في وقت سابق من ذلك اليوم، قبل انتقاله من توتنهام بقيمة 17.5 مليون جنيه إسترليني.

ووقع إريكسن عقدا براتب أسبوعي يبلغ 130 ألف جنيه إسترليني، قبل الضرائب، بحسب تقارير إيطالية.

ووافق النادي اللندني على الصفقة؛ نظرا لأن اللاعب الدنماركي رفض تجديد عقده، وكان بإمكانه الرحيل مجانا، في يونيو/حزيران المقبل، بعد نهاية عقده؛ لذلك حرص على بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم إريكسن إلى توتنهام في عام 2013 مقابل 11 مليون جنيه إسترليني؛ لتعويض رحيل غاريث بيل، الذي انتقل إلى ريال مدريد مقابل مبلغ قياسي في ذلك الحين.

ولا يزال توتنهام يتفاوض مع أيندهوفن الهولندي بشأن ضم المهاجم ستيفن بيرجوين؛ من أجل تدعيم صفوف الفريق الذي يعاني من الإصابات، وموقف حرج في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولا يزال توتنهام يأمل في التعاقد مع مهاجم لتعويض غياب مهاجمه وهدافه هاري كين، الذي سيغيب لعدة شهور مقبلة.

وتفاوض النادي مع البولندي كريتشوف بيونتيك مهاجم ميلان، إلا أن المفاوضات توقفت؛ نظرا لأن ميلان يريد التزام توتنهام بشراء اللاعب البالغ من العمر 24 عاما، في نهاية فترة التعاقد، بينما يريد توتنهام أن تتاح له إمكانية الشراء من عدمه.