إريكسين يصل إلى ميلانو تمهيدا لإتمام صفقة الانتقال إلى إنتر ميلان (فيديو)

وصل الدنماركي الدولي كريستيان إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى مدينة ميلانو، صباح اليوم الاثنين، لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ومن المقرر أن يجري إريكسين، 27 عاما، الكشف الطبي تمهيدا لإعلان صفقة الانتقال إلى إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

Here he is! Christian #Eriksen just landed in Milano. And is going to be a new #Inter player. ????⚫#fcim #thfc #transfers@TuttoMercatoWeb pic.twitter.com/rGtLgVeRNU

— Alessandro Rimi (@Ale_Rimi) January 27, 2020