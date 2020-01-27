إريكسين يصل إلى ميلانو تمهيدا لإتمام صفقة الانتقال إلى إنتر ميلان (فيديو)

وصل الدنماركي الدولي كريستيان إريكسين، نجم وسط نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، إلى مدينة ميلانو، صباح اليوم الاثنين، لإتمام صفقة انتقاله إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي.

ومن المقرر أن يجري إريكسين، 27 عاما، الكشف الطبي تمهيدا لإعلان صفقة الانتقال إلى إنتر ميلان خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن الصفقة تصل قيمتها إلى 17.5 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 20 مليون يورو، في ظل نهاية عقد إريكسين مع توتنهام في يونيو 2020، ما ساهم في هبوط سعر الانتقال إلى النيراتزوري، حيث فضّل مسئولو توتنهام بيع اللاعب حاليا كي لا يرحل مجانا بعد 6 أشهر من الآن.

ومن المقرر أن يوقّع إريكسين عقدا مع إنتر ميلان يمتد حتى عام 2024، وسوف يحصل اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، على راتب سنوي 6.5 مليون إسترليني بخلاف حوافز إضافية.

ويعتبر إريكسين الصفقة الثالثة لإنتر ميلان في الميركاتو الشتوي بعد أشلي يونغ، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، وكذلك النيجيري فيكتور موزيس، لاعب تشيلسي، اللذين انضما رسميا إلى صفوف النيراتزوري خلال الشهر الجاري.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس، الذي خسر أمس أمام نابولي 1-2.