ترتيب الدوري الإيطالي بعد هزيمة يوفنتوس أمام ناولي ونهاية الجولة 21 (صورة)

أهدر يوفنتوس فرصة التحليق بعيدا في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما تلقى خسارة موجعة 2-1 أمام مضيفه نابولي اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل بدون أهداف، على عكس الشوط الثاني الذي اتسم بالإثارة حتى اللحظات الأخيرة.

وبادر البولندي بيوتر زيلينسكي بالتسجيل لمصلحة نابولي في الدقيقة 63، قبل أن يضيف زميله لورينزو إنسيني الهدف الثاني في الدقيقة 86، غير أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أشعل اللقاء من جديد، بتسجيله هدف تقليص الفارق ليوفنتوس في الدقيقة 90.

وأهدر يوفنتوس، الذي تلقى خسارته الثانية في البطولة هذا الموسم، فرصة توسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه إنتر بعدما تجمد رصيده عند 51 نقطة، ليظل متقدما بفارق ثلاث نقاط على الفريق الملقب بـ(الأفاعي) صاحب المركز الثاني.

في المقابل، وضع نابولي حدا لنتائجه المخيبة في المسابقة، بعدما أنهى مسلسل هزائمه الذي استمر في مبارياته الثلاث الأخيرة، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي كاملًا: