أهداف مباراة نابولي ضد يوفنتوس: 2/1 لأصحاب الأرض (فيديو)

تقدم زالينيسكي لاعب نابولي بهدف في شباك يوفنتوس، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين بملعب ”سان باولو“، اليوم الأحد، في قمة منافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

وأحرز زالينيسكي هدفه في الدقيقة 62 من متابعة لكرة سقطت ممن أيدي حارس يوفنتوس.

وعزز أنسيني تقدم نابولي بالهدف الثاني في الدقيقة 86، قبل أن يقلص كيستيانو رونالدو النتيجة ويحرز الهدف الأول لليوفي في الدقيقة 90.

نابولي 1 × 0 يوفنتوس| هددددددف زالينيسكي ????????????#NapoliJuve ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/4PEBPPSghV — fastergoal510 (@fastergoal510) January 26, 2020

نابولي 2 × 0 يوفنتوس| هددددددف انسييني ????????????#NapoliJuve ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/lWKXryzag3 — fastergoal510 (@fastergoal510) January 26, 2020

نابولي 2 × 1 يوفنتوس| هددددددف رونالدو ????????????#NapoliJuve ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المتابعة للحساب الاساسي فقط : @faster_adnan pic.twitter.com/jzLClEof6s — fastergoal510 (@fastergoal510) January 26, 2020

يسعى اليوفي الذي يتسلح بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى تحقيق الفوز لمواصلة مشواره نحو التتويج باللقب، والحفاظ على فارق الأربع نقاط مع إنتر ميلان أقرب منافسيه في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث يغرد يوفنتوس منفرداً بالصدارة برصيد 51 نقطة مقابل 47 نقطة لـ“النيراتزوري“.

فى المقابل، قدم نابولي الذي أنهى الموسم الماضي وصيفاً للدوري الإيطالي مستويات مخيبة للآمال هذا الموسم 2019-2020، حيث تراجع للمركز 11 برصيد 24 نقطة.

وأقال نابولى مدربه كارلو أنشيلوتي من منصبه في وقت سابق، وأسند المهمة إلى جينارو غاتوزو، لكن لم يتغير الحال كثيراً، حيث خسر فريق الجنوب 4 من مبارياته 5 في الدوري الإيطالي بقيادة الأخير، لكنه نجح مؤخراً في تجريد لاتسيو من لقب بطل كأس إيطاليا بالفوز عليه وإقصاؤه من البطولة بهدف عن طريق لورينزو إينسيني.

وتشهد قمة الدوري الليلة عودة ماوريسيو ساري إلى ملعب ”سان باولو“ للمرة الأولى منذ أن ترك تدريب نابولي عام 2018، وهو ما علق عليه قائلاً: ”ستكون مباراة صعبة جداً، وخاصة على الصعيد العاطفي، علاقتي بنابولي والمدينة كانت قوية“.