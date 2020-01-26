كريستيان إريكسن يخضع للفحص الطبي في إنتر ميلان بعد حسم الصفقة

أشارت شبكة ”سكاي سبورت“ إيطاليا إلى أن إنتر ميلان سيدفع 20 مليون يورو إلى توتنهام هوتسبر الإنجليزي بالإضافة إلى 5 ملايين إضافية مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن.

وقال بيب ماروتا الرئيس التنفيذي للنادي الإيطالي لشبكة ”DAZN“ التلفزيونية: ”لن نخفي، تعلمون جميعًا أننا نتفاوض مع توتنهام منذ مدة. من المنتظر أن ينتهي عقده (إريكسن) في 30 يونيو المقبل، وبالتالي فإن الحقوق الوحيدة التي نناقشها مع النادي هي لمدة 6 أشهر“.

وأضاف ”نحن متفائلون ونأمل أن يتم الانتهاء من الصفقة في أقرب وقت ممكن، خاصة مع إغلاق فترة الانتقالات الشتوية يوم الجمعة المقبل“.

وقال جيانلوكا دي مارزيو خبير سوق الانتقالات في ”سكاي سبورت“ إيطاليا إن توتنهام لم يتنازل عن 20 مليون يورو مقابل إريكسن فضلا عن 5 ملايين يورو أخرى.

كما سيكون هناك أيضا دخل من مباراة ودية يتم ترتيبها بين إنتر ميلان وتوتنهام الموسم المقبل يحصل على إيرادها النادي اللندني.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن الدولي الدنماركي حزم حقائبه بالفعل في لندن وسيسافر إلى ميلانو يوم الاثنين للخضوع للفحص الطبي بينما يأمل إنتر ميلان في تعوض هذا المبلغ من خلال بيع ماتياس فيسينو لإيفرتون مقابل 20 مليون يورو.

وقال البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي إن النادي اللندني لم يتلق أي عروض بشأن انتقال الدنماركي إريكسن.

وينتهي عقد إريكسن (27 عاما) في يونيو/ حزيران المقبل ولم يقدم أفضل مستوياته هذا الموسم في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام بريطانية أن اللاعب الدنماركي يتأهب للانضمام لصفوف إنتر ميلان الإيطالي قبل انتهاء فترة الانتقالات الشتوية الحالية نهاية الشهر الجاري.

وخاض إريكسن 298 مباراة مع توتنهام وساهم في وصول الفريق اللندني لنهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي لكنه شارك 7 مرات فقط كبديل في الدوري منذ وصول مورينيو الشهر الماضي.