كاستروفيلي لاعب فيورنتينا يغادر المستشفى بعد فقدان الذاكرة أمام جنوة

قال جايتانو كاستروفيلي لاعب وسط فيورنتينا: إن الوعكة الصحية التي تعرض لها أمس السبت، في المباراة أمام جنوة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وأمضى بسببها الليلة الماضية في المستشفى سببت له قلقا عابرا.

وكتب اللاعب عبر موقع ”إنستغرام“ اليوم الأحد ”أشكركم على هذه الرسائل الكثيرة التي بعثتم بها إليّ خلال الساعات القليلة الماضية“.

وأضاف ”كان هذا مجرد قلق كبير عابر، وسأعود للملاعب قريبا. وأشكر الطاقم الطبي على دعمه“.

وقال فيورنتينا في بيان بعد المباراة التي انتهت بالتعادل دون أهداف إن كاستروفيلي تعرض لهذه الوعكة الصحية عقب تعرضه لضربة لم ينتبه إليها أحد خلال المباراة ونقل للمستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة بعد استبداله في الدقيقة 65.

وكشف المدرب جوسيبي أياكيني عن مزيد من التفاصيل قائلا: إن لاعب الوسط (22 عاما) فقد توازنه تماما ولم يكن يعرف أين هو ”ولم يكن قادرا على تذكر أي شيء فيما يتعلق بالمباراة ودوره فيها“.

INJURY UPDATE | ????

Castrovilli was forced to leave the pitch during the game against Genoa as he felt dizzy after receiving a blow during play that went unnoticed at the time.

Castrovilli is currently under observation at Careggi hospital and is expected to return home tomorrow. pic.twitter.com/S4voVZ9GUc

— ACF Fiorentina English ???? (@ACFFiorentinaEN) January 25, 2020