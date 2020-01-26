مشجع لإنتر ميلان يوجه رسالة خاصة للمذيعة الإيطالية الشهيرة ديليتا لويتا (صورة)

وجه أحد مشجعي جماهير إنتر ميلان رسالة إلى المذيعة الإيطالية الشهيرة، ديليتا لويتا، بقناة DAZN، خلال مواجهة فريقه لنظيره كالياري، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الواحدة و العشرين من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز.

وجاء في رسالة الغزل التي رفعها أحد مشجعي الإنتر وتداولها الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي: ”زوجتي في المنزل تنتظرني، وأنا في الملعب من أجل Diletta”.

Mia moglie a casa che mi aspetta li alla stadio per diletta???????? pic.twitter.com/FMUiFSPMVy — siamo solo noi (@Muhamed_K07) January 26, 2020

ويحتل إنتر ميلان الإيطالي المركز الثاني برصيد 47 نقطة بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

بينما يحتل كالياري المركز السابع برصيد ثلاثين نقطة في المركز السابع بفارق نقطة عن ميلان في المركز السادس ويطمح في الوصول إلى المركز الرابع.

وتعرضت المذيعة الإيطالية ديليتا لوتا لموقف مزعج أثناء عملها لتغطية أحداث مباراة نابولي أمام بريشيا في بطولة الدوري المحلي ضمن منافسات الجولة السادسة العام الماضي.

ورصدت كاميرا أحد المشجعين، ديليتا، وهي تسير برفقة زملاء لها بجوار أرض الملعب في طريقها إلى المكان المخصص للإعلاميين، وعند مرورها أمام مدرج لجمهور نابولي قام بعضهم بإطلاق عباراة غير لائقة للتحرش بها.

وكان رد فعل ديليتا بأنها أشارت إليهم بعلامة “لا” من أجل التوقف عن تلك الهتافات غير اللائقة، ثم أشارت لهم بعلامة “غير جيد” لوصف سلوك هؤلاء المتحرشين.

تبلغ ديليتا من العمر 28 عاما، وهي ذات شهرة كبيرة أيضا على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” حيث يتابعها أكثر من 4.6 مليون شخص، وهي تحمل شهادة جامعية من كلية الحقوق.