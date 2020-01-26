المدير التنفيذي لإنتر ميلان يكشف آخر تطورات مفاوضات ضم كريستيان إريكسن

كشف بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، أن فريقه بات قريبا بشكل كبير من التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن، نجم وسط توتنهام هوتسبير، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال ماروتا في تصريحات لشبكة ”DAZN“، يوم الأحد: ”الجميع يعلم أننا نتفاوض منذ فترة مع توتنهام لضم إريكسن، عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري وأنا متفائل“.

وأضاف: ”آمل أن يتم الانتهاء وإغلاق الصفقة في أسرع وقت؛ لأن سوق الانتقالات ينتهي يوم الجمعة، ونأمل في إتمامها في الأيام القليلة المقبلة“.

وعن مباريات الدوري الإيطالي، أشار ماروتا: ”جميع المباريات حساسة بغض النظر عن المنافس، علينا أن نلعب بنفس الاقتناع الذي نلعب به مع الآخرين“.

وأبرز: ”لقد وصل لاعبون محترفون مهمون، وعلينا منحهم الوقت للتأقلم، وهذا هو ما يعمل عليه كونتي“.

ويحاول إنتر ميلان ضم إريكسن منذ عدة أسابيع، كما اتفق معه على كل الشروط الشخصية، إلا أن الصفقة لم تحسم حتى الآن.

وتزعم مصادر إيطالية متعددة أن الصفقة تمت بالفعل، ويتبقى فقط إجراء اللاعب للكشف الطبي، غدا الإثنين، قبل الإعلان الرسمي.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام بانقضاء الموسم الجاري، لذلك كان إنتر يأمل في خفض سعر اللاعب الذي سيكون متاحا مجانا عقب أقل من ستة أشهر.