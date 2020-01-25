قبل مباراتهما في الدوري الإيطالي.. جماهير لاتسيو تهين زانيولو نجم روما بصورة ”كرسي متحرك“

يكتسب ديربي العاصمة الإيطالية أهمية خاصة؛ في ظل المنافسة التي تصل حد العنف بين ناديي روما ولاتسيو، وذلك قبل ”ديربي الشمس“ المقرر له، غدا الأحد، على ملعب ”الأولمبيكو“ في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو.

ويحتل لاتسيو المركز الثالث في ترتيب المسابقة برصيد 45 نقطة، بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، علما بأنه لعب مباراة أقل، في حين يحتل روما المركز الرابع برصيد 38 نقطة.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“، إلى أن ديربي الشمس بين روما ولاتسيو سيكون ساخنا إلى أقصى درجة، سواء على أرض الملعب، أو بين جماهير الناديين، وهو ما ظهر بوضوح قبل المباراة.

ونشر الموقع الإيطالي الشهير، في تقرير له، اليوم السبت، صورة قامت من خلالها مجموعة ألتراس لاتسيو بإهانة نيكولا زانيولو، نجم نادي روما الشاب، الذي يغيب عن الديربي بعد إصابته بالرباط الصليبي.

وتعرض زانيولو للإصابة خلال مباراة روما ويوفنتوس، والتي خسرها فريقه 1-2 في الدوري الإيطالي، وسوف يغيب عن صفوف ذئاب العاصمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما يعني أن فريقه سيفتقد جهوده حتى نهاية الموسم.

وبحسب الموقع، فإن جماهير لاتسيو قامت بتصميم لافتة كبيرة، تسخر فيها من إصابة زانيولو، وكتبت عليها: ”هذا اللاعب يبدو أنه وصل إلى السبعينات أو الثمانينات من عمره، رغم أنه لا يزال شابا“.

ووضعت جماهير ألتراس لاتسيو صورة لـ“كرسي متحرك“ على اللافتة، في إهانة مباشرة للاعب روما الإيطالي بعد إصابته بالرباط الصليبي.

ويبحث نادي روما عن بديل للاعبه المصاب زانيولو، وأشارت تقارير إسبانية إلى اقتراب كارليس بيريز، لاعب وسط نادي برشلونة، من الرحيل إلى روما في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وأشارت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، إلى أن كيكي سيتين مدرب برشلونة، أبلغ بيريز بأن حصوله على فرصة المشاركة في صفوف برشلونة أصبح أمرا صعبا للغاية، خاصة مع عودة الفرنسي عثمان ديمبلي إلى صفوف الفريق، بعد شفائه من الإصابة التي أبعدته فترة طويلة عن الملاعب.