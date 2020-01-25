ليفربول يزاحم برشلونة وريال مدريد على موهبة إسبانية

أفادت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس التعاقد مع فابيان رويز لاعب نادي نابولي، الذي يرغب برشلونة وريال مدريد الإسبانيان بالتعاقد معه، إلى جانب مانشستر سيتي.

وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“ أن ليفربول يريد تدعيم خط وسطه بالتعاقد مع رويز، الذي تطور بشكل كبير في نابولي، منذ انضمامه للفريق قادما من ريال بيتيس صيف 2018.

وبحسب الموقع فإن إيسكو لاعب ريال مدريد الخيار الأول للمدرب الألماني يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، لكن رفض النادي الملكي عرضا من الريدز بـ56 مليون يورو، حول أنظار متصدر الدولي الإنجليزي إلى فابيان رويز.

ولن يكون التعاقد مع رويز مهمة سهلة على ليفربول، إذ يتردد أن برشلونة وريال مدريد، متصدري جدول ترتيب الدوري الإسباني يريدان التعاقد مع اللاعب، كما يرغب بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي في التعاقد مع مواطنه.

وشارك رويز، البالغ من العمر 23 عاما، في 26 مباراة مع نابولي الموسم الحالي، سجل فيها هدفا، ليصل إلى تسجيل 8 أهداف في 66 مباراة مع نابولي.

ويمتد عقد فابيان رويز مع نابولي حتى يونيو 2023.

ويمكن لرويز أن يقدم نفسه للأندية التي تسعى للتعاقد معه عندما يلعب نابولي مع برشلونة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

ويقترب ليفربول من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث حصد 67 نقطة من 23 مباراة، بتحقيق الفوز 22 مرة، مقابل تعادل وحيد، ولم يخسر حتى الآن.

ويتقدم ليفربول بـ16 نقطة عن مانشستر سيتي، حامل اللقب، صاحب المركز الثاتي، علما أن الريدز لعب مباراة أقل.