الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة يوفنتوس ضد روما في كأس إيطاليا

يصطدم فريق يوفنتوس بمنافسه روما مساء اليوم الأربعاء في ربع نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم في مواجهة نارية وقوية بين الفريقين الكبيرين.

ويبحث الفريقان عن تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف نهائي البطولة المحلية في ظل ندية متوقعة بين الفريقين في هذه المواجهة.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة يوفنتوس وروما في كأس إيطاليا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”أليانز ستاديوم“ في مدينة تورينو في الحادية عشرة إلا الربع مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية.

ورغم أهمية المباراة، لن يتم نقلها على أي من القنوات العربية، لكن سيتم بثها على العديد من القنوات الأوروبية مثل Rai 1 وLook Plus وSport Klub 2 Hrvatska وTRT Spor HD وSport TV 4 وSport Klub 2 Serbia و Sport Klub 3 Slovenija وBT Sport 3 / HD وDAZN 2 HD وFootball HD tjk وTurkmenistan Sport HD وهذه القنوات منتشرة في العديد من الدول الأوروبية، ويمكن استقبال بعضها في المنطقة العربية.

وأذاعت قناة (ليبيا الرياضية) أمس الثلاثاء مباراة نابولي ولاتسيو عبر قناة RAI الإيطالية وقد تذيع مباراة الليلة، وهي القناة التي يتم التقاطها عبر تردد 11766 H عبر القمر الصناعي نايل سات.

مشوار الفريقين

تخطى فريق يوفنتوس عقبة أودينيزي برباعية نظيفة في دور الستة عشر بالبطولة، كما فاز روما على بارما بثنائية دون رد في نفس الدور.

ويلتقي يوفنتوس نظيره روما في كأس إيطاليا بعد غياب 6 أعوام حين تقابلا في ربع نهائي نسخة 2014 وفاز فريق روما بهدف للإيفواري جيرفينهو.

ويبقى يوفنتوس الأكثر تتويجا بلقب كأس إيطاليا برصيد 13 لقب آخرها عام 2018، وخلفه روما برصيد 9 ألقاب آخرها عام 2008.

يوفنتوس والقوة الضاربة

يحشد يوفنتوس القوة الضاربة في تشكيلته من أجل عبور عقبة روما واستكمال مشوار الكأس إلى دور الأربعة.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز على حساب روما والتأهل، وهو ما أكده المدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس مشيرا إلى أنه سيبحث عن وضع الخطة المناسبة لتحقيق الفوز دون معاناة أمام روما.

ويغيب عن يوفنتوس الثنائي المصاب سامي خضيرة وجورجيو كيليني بجانب ميريح ديميرال وماتيا دي تشيليو.

ومن المتوقع أن يعتمد يوفنتوس على تشكيلة تضم الحارس المخضرم جيانلويجي بوفون، وأمامه رباعي الدفاع ليوناردو بونوتشي ودانيلي روجاني وخوان كوادرادو ودانيلو.

ويقود خط الوسط ميراليم بيانيتش ورودريجو بينتاكور وبلايس ماتويدي مع ثلاثي الهجوم كريستيانو رونالدو ودوجلاس كوستا وجونزالو هيجواين.

أسلحة روما

يبحث روما عن تحقيق الفوز مع مدربه باولو فونسيكا الذي يحشد أسلحته أيضا لتقديم عرض قوي وإقصاء اليوفي من الكأس.

ويغيب عن روما الحارس انتونيو ميرانتي ونيكولو زانيولو ودافيد زاباكوستا وهنريك ميختاريان وخافيير باستوري ودييجو بيروتي وميركو أنتونوتشي.

ويعتمد فونسيكا على تشكيلته التي تضم الحارس باو لوبيز وأمامه رباعي الدفاع جيانلوكا مانشيني وكريس سمولينج وأليساندرو فلورينزي وألكسندر كولاروف.

ويقود خط الوسط أمادو دياوارا وبريان كريستانتي مع مثلث صناعة اللعب لورينزو بيلجريني وسينجيز أوندير وجاستن كلويفرت مع المهاجم نيكولا كالينيتش.

وأكد حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن المباراة بين يوفنتوس وروما ستكون قوية خاصة أن مواجهات الكأس دائما حافلة بالندية والمفاجآت.

وأوضح أن يوفنتوس لديه أوراق هجومية وأسلحة قوية على رأسها رونالدو وهيجواين ودوجلاس كوستا بجانب دور بيانيتش كلاعب ارتكاز يمنح السيطرة لليوفي، ولكن مشكلة عمق الدفاع تبدو أزمة في وجه لاعبي يوفنتوس.

وأشار إلى أن روما لديه أسلحته أيضا، خاصة عن طريق انطلاقات الظهيرين فلورينزي وكولاروف مع دور كلويفرت وسرعاته في الجناح الأيسر وأيضا المهاجم دجيكو أو كالينيتش.

وأكد أن روما يضم بين صفوفه عناصر مميزة أيضا في خط الوسط تستطيع صناعة الفارق، خاصة دياوارا فهو لاعب موهوب ومميز.